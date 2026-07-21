Ηράκλειο: Δεν είναι παρτέρι το άνοιγμα δίπλα στη ράμπα ΑμΕΑ και θα κλείσει - Η απάντηση του Δήμου

Η φωτογραφία που δημοσίευσε νωρίτερα το ekriti.gr με ένα παρτέρι δίπλα στην ράμπα ΑμΕΑ έξω από το 2ο Δημοτικό Σχολείο - Μποδοσάκειο, όπου κατασκευάζεται το έργο, προκάλεσε την απάντηση του Δήμου Ηρακλείου. Όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Σπυριδάκης, δεν πρόκειται για παρτέρι, ούτε λάθος ούτε αστοχία. Αυτό το άνοιγμα θα κλείσει, είπε ο Αντιδήμαρχος καθώς παρέμεινε ανοιχτό για να ανυψωθεί το φρεάτιο. "Οπότε στη ράμπα θα υπάρχει πρόσβαση χωρίς κανένα πρόβλημα", κατέληξε ο Αντιδήμαρχος.

Image

Διαβάστε επίσης:

Διαμαρτυρία στην Πλατεία Ελευθερίας για τη δομή στους Αθανάτους - Εκκρεμεί συνάντηση με Πλεύρη

Ηράκλειο - μεταναστευτικό: Νέες αφίξεις - Λέμβος ανοιχτά των Καλών Λιμένων