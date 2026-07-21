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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Δεν είναι παρτέρι το άνοιγμα δίπλα στη ράμπα ΑμΕΑ και θα κλείσει - Η απάντηση του Δήμου

2ο δημοτικό ράμπα
clock 11:56 | 21/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η φωτογραφία που δημοσίευσε νωρίτερα το ekriti.gr με ένα παρτέρι δίπλα στην ράμπα ΑμΕΑ έξω από το 2ο Δημοτικό Σχολείο - Μποδοσάκειο, όπου κατασκευάζεται το έργο, προκάλεσε την απάντηση του Δήμου Ηρακλείου. Όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Σπυριδάκης, δεν πρόκειται για παρτέρι, ούτε λάθος ούτε αστοχία. Αυτό το άνοιγμα θα κλείσει, είπε ο Αντιδήμαρχος καθώς παρέμεινε ανοιχτό για να ανυψωθεί το φρεάτιο. "Οπότε στη ράμπα θα υπάρχει πρόσβαση χωρίς κανένα πρόβλημα", κατέληξε ο Αντιδήμαρχος.

2ο δημοτικό ράμπα

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