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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Η ράμπα για ΑΜΕΑ... καταλήγει σε παρτέρι! (εικόνες)

2ο δημοτικό ράμπα
clock 10:54 | 21/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τέλος δεν έχουν τα ευτράπελα στο Ηράκλειο. Το τελευταίο εντοπίστηκε έξω από το 2ο Δημοτικό Σχολείο - Μποδοσάκειο, όπου κατασκευάζεται - και πολύ σωστά - ράμπα για ΑΜΕΑ.

Ωστόσο έκπληξη προκαλεί το ότι η ράμπα... καταλήγει σε παρτέρι όπου θα φυτευτεί δέντρο ή λουλούδια, με το πρώτο ενδεχόμενο να είναι πιο πιθανό!

2ο δημοτικό ράμπα

Αν το σχέδιο μείνει ως έχει, η ράμπα θα είναι καθαρά διακοσμητική. Πάντως όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Σπυριδάκης, δεν πρόκειται για παρτέρι, ούτε λάθος ούτε αστοχία. Αυτό το άνοιγμα θα κλείσει, είπε ο Αντιδήμαρχος καθώς παρέμεινε ανοιχτό για να ανυψωθεί το φρεάτιο. "Οπότε στη ράμπα θα υπάρχει πρόσβαση χωρίς κανένα πρόβλημα", κατέληξε ο Αντιδήμαρχος

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