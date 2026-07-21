Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τη σύσταση του «Οργανισμού Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΑΕ»

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τη σύσταση του «Οργανισμού Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΑΕ» στη Βουλή.

Την Πέμπτη, εισάγεται προς επεξεργασία στην επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού με τίτλο «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, με την επωνυμία "Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΑΕ" (Hellenic Heritage Organisation SA), Αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) - Στρατηγική για την προστασία και ανάδειξη της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας - Ίδρυση Φορέα Διαχείρισης Επισκέψιμων Χώρων Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς - Εφαρμογή του εθνικού σχεδίου δράσης με σκοπό την ανάπτυξη του Οπτικοακουστικού Δημιουργικού Τομέα (Ο.Δ.Τ.) - Ρυθμίσεις για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς - Διαχείριση και διανομή αδιάθετων ποσών πνευματικών δικαιωμάτων - Θέματα Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας και άλλων εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού».

Τι προβλέπουν οι διατάξεις του νομοσχεδίου

Σύμφωνα με την έκθεση του ΓΛΚ, με τις προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου, που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, προβλέπονται, μεταξύ άλλων:

η δημιουργία ενός νέου νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρείας δημοσίου, με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΑΕ»,

η αναδιαμόρφωση του θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), λόγω της σύστασης της ανωτέρω εταιρείας, καθώς και η κατανομή αρμοδιοτήτων και η ρύθμιση των μεταξύ τους διοικητικών, λειτουργικών και οικονομικών σχέσεων,

η ίδρυση του φορέα με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Επισκέψιμων Χώρων Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς»,

η ρύθμιση ζητημάτων αναφορικά με την εφαρμογή του Εθνικού Σχέδιου Δράσης για την ανάπτυξη του Οπτικοακουστικού Δημιουργικού Τομέα και τη θεσμική και διοικητική ενδυνάμωση του «Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας Α.Ε.» (Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.),

η σύσταση Εθνικού Αρχείου Φωτογραφίας με την Επωνυμία «Εθνική Φωτοθήκη», καθώς και Αρχείου με την επωνυμία «Ιστορικό Αρχείο Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων»,

η ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Μουντιάλ 2026: Το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο σε αριθμούς

meteo.gr - Κρήτη: Πολύ υψηλές θερμοκρασίες και λίγη ερημική σκόνη...

Ηράκλειο: Κινητοποίηση φοιτητών και εργαζομένων για την οδική ασφάλεια μετά το τροχαίο στο ΙΤ