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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Μέσι «έσπασε» τη σιωπή του: «Ο πόνος είναι τεράστιος - Θέλω να συγχαρώ την Ισπανία»

ΜΕΣΙ
clock 07:40 | 21/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τα εύσημα στην Ισπανία για την κατάκτηση του τίτλου απένειμε ο αρχηγός και απόλυτος σταρ της εθνικής Αργεντινής, Λιονέλ Μέσι, μετά την ήττα της «αλμπισελέστε» στον τελικό του Μουντιάλ 2026.

«Ήταν καλύτεροι από εμάς. Δείξαμε ότι ξέρουμε να χάνουμε», είχε δηλώσει αμέσως μετά τον αγώνα ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, με τον Μέσι λίγες ώρες αργότερα, να στέλνει το δικό του μήνυμα μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο πρώτος σκόρερ της Αργεντινής στην απελθούσα διοργάνωση έδειξε σεβασμό προς τη νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια λέγοντας: «Ο πόνος είναι τεράστιος και θα χρειαστεί χρόνος για να επουλωθεί αυτή η πληγή. 

Ωστόσο, κρατώ μέσα μου όλα τα όμορφα πράγματα... Τους αγώνες που καταφέραμε να ανατρέψουμε δίνοντας τα πάντα, στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στις αναμνήσεις μας. 

Τη στήριξη ολόκληρης της χώρας, που μαζί με τη σκληρή δουλειά και την προσπάθεια αυτής της ομάδας, μας έφερε ξανά ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου», ανέφερε αρχικά ο άσσος της Ίντερ Μαϊάμι.

Ακολούθως ευχαρίστησε τους φιλάθλους της Αργεντινής για τη συμπαράστασή τους, γράφοντας: «Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για κάθε μήνυμα και κάθε ευχή. Γι' ακόμη μία φορά καταφέραμε να ενωθούμε ως χώρα και να μοιραστούμε όλοι μαζί την τεράστια υπερηφάνεια που νιώθουμε ως Αργεντινοί».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο άλλοτε σταρ της Μπαρτσελόνα δεν παρέλειψε να συγχαρεί την Εθνική Ισπανίας: «Θέλω επίσης να συγχαρώ την Ισπανία για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου».

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