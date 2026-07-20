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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Οι τουρίστες ήταν απατεώνες - Δεν έδιναν χρήματα, έπαιρναν ρέστα και το προϊόν!

Μπαλί, Ρέθυμνο
clock 09:29 | 20/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μαέστροι στις απάτες και τις κλοπές!

Ο λόγος για δύο Ρουμάνους, οι οποίοι έκαναν τουρισμό στην Κρήτη, διαμένοντας σε ξενοδοχείο της Αμμουδάρας και παράλληλα έβγαζαν καλό "μεροκάματο" παράνομα, κάνοντας "εξορμήσεις" σε άλλες τουριστικές περιοχές.

Πρόκειται για έναν 69χρονο και έναν 50χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν σε κατάστημα στο Μπαλί Μυλοποτάμου, καθώς έκαναν το εξής: έλεγαν ότι ήθελαν να αγοράσουν ένα προϊόν και κατάφερναν να μην γίνουν χρήματα, να παίρνουν το προϊόν, και παράλληλα να παίρνουν και ρέστα!

Η παράνομη δράση τους είχε ξεδιπλωθεί και στο Τυμπάκι, μέχρι που φόρεσαν χειροπέδες.

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