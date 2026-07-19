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52 χρόνια από την εισβολή στην Κύπρο: Το μήνυμα του Περιφερειάρχη Κρήτης

Σταύρος Αρναουτάκης
clock 17:32 | 19/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, εξέδωσε επίσημη γραπτή δήλωση στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από τη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής του Ιουλίου του 1974 στην Κύπρο.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης έκανε την παρακάτω δήλωση για την 52η επέτειο από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

«52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, τον Ιούλιο του 1974, το νησί και οι κάτοικοί του, εξακολουθούν να βιώνουν τις μαρτυρικές συνέπειες από τον ξεριζωμό και το δράμα των αγνοουμένων.

Η Κύπρος, μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας, παραμένει ένα διχοτομημένο νησί, ενάντια σε κάθε έννοια σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Η κυπριακή τραγωδία φέρνει στη μνήμη μας όσους υπέφεραν από την τουρκική εισβολή και βεβαίως, τους Κρήτες που θυσιάστηκαν στον βωμό της προάσπισης της ελευθερίας του νησιού.

Τιμούμε τη μνήμη τους διαχρονικά, με σεβασμό και πίστη στα ιδανικά και τις αξίες του Ελληνισμού».

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Σταύρος Αρναουτάκης
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