Μπάσκετ: Έμεινε και ο Τίμων Πετράκης στο Αρκαλοχώρι

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Ο Τίμων Πετράκης θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου και τη νέα αγωνιστική περίοδο σε επίπεδο Elite League πλέον.

Η ανακοίνωση της ομάδας του Αρκαλοχωρίου αναφέρει:

«Ο Τίμων Πετράκης θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της Αναγέννησης και τη νέα αγωνιστική περίοδο στην Elite League.

Την περσινή σεζόν αποτέλεσε έναν από τους παίκτες που πρόσφεραν ενέργεια, σκληράδα και συνέπεια σε κάθε κατοχή.

Οι αριθμοί του (5.3 πόντοι, 4.3 ριμπάουντ και 5.3 PIR) αποτυπώνουν μόνο ένα μέρος της προσφοράς του.

Γιατί υπάρχουν πράγματα που δεν καταγράφονται στη στατιστική, η αμυντική ένταση, οι μάχες για κάθε μπάλα, οι σωστές αποφάσεις και το αξιόπιστο τρίποντο από τη γωνία, που πολλές φορές έδωσε πολύτιμες λύσεις στην ομάδα.

Ο Τίμων Πετράκης μένει στην Αναγέννηση και συνεχίζει μαζί μας, έτοιμος να δώσει τα πάντα για τη νέα πρόκληση της Elite League.»