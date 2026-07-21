Έρευνα: Ανιχνεύτηκε αρσενικό σε 52 προϊόντα ρυζιού – Ποιές είναι οι πιο επιβαρυμένες μάρκες;

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Μια νέα, εκτενής εργαστηριακή ανάλυση του αμερικανικού οργανισμού Consumer Reports φέρνει ξανά στο προσκήνιο τους κινδύνους που κρύβει η κατανάλωση ρυζιού.

Η έρευνα εξέτασε 52 διαφορετικά προϊόντα ρυζιού της αγοράς (λευκό, καστανό, μπασμάτι, γιασεμί, σούσι, καθώς και έτοιμα γεύματα μικροκυμάτων).

Το βασικό και πιο ανησυχητικό εύρημα είναι ότι το ανόργανο (καρκινογόνο) αρσενικό ανιχνεύτηκε σε όλα ανεξαιρέτως τα δείγματα.

Το πρόβλημα δεν είναι καινούργιο, αλλά η πρόσφατη μελέτη επιβεβαιώνει ότι παραμένει σταθερό. Το φυτό του ρυζιού έχει την ιδιαιτερότητα να απορροφά το αρσενικό από το έδαφος και το πλημμυρισμένο νερό των αγρών έως και 10 φορές περισσότερο σε σχέση με άλλα δημητριακά.

Τα ευρήματα ανά ποικιλία - Ποιες είναι οι πιο επιβαρυμένες μάρκες;

Η συγκέντρωση του αρσενικού δεν είναι ίδια σε όλα τα προϊόντα. Παρουσιάζει τεράστιες αποκλίσεις ανάλογα με τον τύπο του ρυζιού και την περιοχή καλλιέργειας:

Καστανό Ρύζι (Ο Μεγαλύτερος Κίνδυνος): Περιέχει κατά μέσο όρο 80% περισσότερο ανόργανο αρσενικό σε σχέση με το λευκό ρύζι της ίδιας ποικιλίας. Αυτό συμβαίνει επειδή το αρσενικό συσσωρεύεται στον εξωτερικό φλοιό (πίτουρο), ο οποίος αφαιρείται κατά την επεξεργασία του λευκού ρυζιού.

Ρύζι μπασμάτι, γιασεμί και σούσι (Οι Ασφαλέστερες Επιλογές): Τα δείγματα αυτών των ποικιλιών κατέγραψαν σταθερά τις χαμηλότερες συγκεντρώσεις αρσενικού στην αγορά.

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Η παγίδα των βιολογικών

Η ένδειξη «βιολογικό» δεν προστατεύει από το αρσενικό. Το στοιχείο αυτό βρίσκεται ήδη στο έδαφος (συχνά λόγω παλαιότερης χρήσης φυτοφαρμάκων με βάση το αρσενικό στις ίδιες εκτάσεις) και απορροφάται φυσικά από το φυτό.

Πώς να μειώσετε δραστικά το Αρσενικό στο σπίτι

Δεν χρειάζεται να βγάλετε εντελώς το ρύζι από τη διατροφή σας. Μπορείτε να μειώσετε το τοξικό φορτίο έως και 75% ακολουθώντας τρία απλά βήματα στην κουζίνα σας:

Σχολαστικό ξέπλυμα: Πλύνετε το ρύζι με άφθονο τρεχούμενο νερό πριν το μαγειρέψετε, μέχρι το νερό να βγαίνει εντελώς καθαρό.

Μαγείρεμα σαν μακαρόνια: Μην αφήνετε το ρύζι να απορροφήσει όλο το νερό. Μαγειρέψτε το σε αναλογία 6 μέρη νερό προς 1 μέρος ρύζι και στραγγίξτε το νερό που περισσεύει μόλις είναι έτοιμο. Αυτή η τεχνική απομακρύνει το μεγαλύτερο μέρος του αρσενικού.

Ποικιλία στη διατροφή: Αντικαταστήστε μερικά γεύματα ρυζιού με άλλα εναλλακτικά δημητριακά που δεν απορροφούν αρσενικό, όπως η κινόα, το πλιγούρι και το κεχρί.

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