Χανιά: Ποιες περιοχές θα μείνουν την Τετάρτη (22/7) χωρίς νερό

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Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων σας ενημερώνει ότι την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 και από ώρα 10:00 έως 17:00 είναι πιθανό να παρατηρηθεί διακοπή της υδροδότησης στους οικισμούς της Αγυιάς και Κυρτομάδω καθώς επίσης και στο στρατόπεδο Ραφτοπούλου της Δημοτικής Ενότητας Θερίσου, λόγω προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Σημειώνεται ότι η διακοπή είναι πιθανό να περιορισθεί χρονικά, σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, επομένως όλο αυτό το διάστημα τα δίκτυα ύδρευσης θα θεωρούνται υπό πίεση.





Η υπηρεσία ζητά την κατανόηση των πολιτών των επηρεαζόμενων περιοχών.

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