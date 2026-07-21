Το κόλπο για να τηγανίζεις αυγά χωρίς σταγόνα λάδι ή βούτυρο

Τα τηγανητά αυγά τα λατρεύουν όλοι, μικροί και μεγάλοι.

Είναι συνδεδεμένα με αυτό το γρήγορο φαγητό που μας ετοίμαζε η γιαγιά στο χωριό όταν «δεν είχε τίποτα», με το ανεκτίμητης αξίας πρωινό της μαμάς.

Νόστιμα και θρεπτικά, τα αυγά σου προσφέρουν πρωτεΐνη και άλλα συστατικά απαραίτητα για τον οργανισμό σου, αλλά δη τα τηγανητά, αυτή την υπέροχη βουτιά με φρέσκο ψωμί στον κρόκο τους.

Στη σύγχρονη εποχή όμως, πολλοί αναζητούν τρόπους να τα απολαμβάνουν με λιγότερα λιπαρά. Εδώ που τα λέμε, λίγες φορές τηγανίζουμε στις μέρες μας και σχεδόν έχουμε ξεχάσει το μπόλικο λάδι που έβαζαν οι δικοί μας στο τηγάνι για να ετοιμάσουν τα αυγά μας.

Κι όμως, το μυστικό για αφράτα και καλομαγειρεμένα αυγά δεν βρίσκεται στο λάδι ή το βούτυρο, αλλά σε ένα υλικό που υπάρχει σε κάθε κουζίνα: το νερό.

Μπορεί τώρα που το διαβάζεις να το αμφισβητείς, όμως το νερό σου προσφέρει εξίσου εντυπωσιακό αποτέλεσμα, μειώνοντας παράλληλα τις θερμίδες και τα λιπαρά. Κοστίζει τίποτα να το δοκιμάσεις; Όχι. Ας δούμε λοιπόν πώς θα το κάνεις.

Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή:

Ζέστανε ένα αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια φωτιά και σπάσε μέσα το αυγό, όπως θα έκανες αν το τηγάνιζες κανονικά.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε μία ή δύο κουταλιές της σούπας νερό στο τηγάνι, μακριά από το αυγό - όχι από κάτω του - και κάλυψε αμέσως με καπάκι. Ο ατμός που δημιουργείται βοηθά το ασπράδι να ψηθεί ομοιόμορφα, ενώ ο κρόκος παραμένει μαλακός και ζουμερός.

Το αποτέλεσμα θυμίζει τηγανητό αυγό, αλλά χωρίς τη λιπαρή αίσθηση με την οποία συνοδεύεται το λάδι ή το βούτυρο. Επίσης, έτσι αποφεύγονται οι πιτσιλιές λαδιού και το καθάρισμα του τηγανιού γίνεται πολύ πιο εύκολο.

Μπορεί να μη σου πετύχει από την πρώτη φορά, αλλά αξίζει μία και δύο δοκιμές. Νερό είναι άλλωστε! Έτσι, δεν θα χρειαστεί να απαρνηθείς το αγαπημένο σου τηγανητό - σχεδόν - αυγό.

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