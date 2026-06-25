Ηράκλειο: Νέο περιστατικό με λαθρομετανάστες - Εντοπίστηκαν 35 άνδρες στον Κουδουμά

Νέα μεταναστευτική άφιξη στα νότια παράλια της Κρήτης κινητοποίησε τις λιμενικές και υγειονομικές αρχές της περιοχής, έπειτα από τον εντοπισμό 35 ανδρών στην ευρύτερη περιοχή του Κουδουμά.

Το περιστατικό προστίθεται στο συνεχιζόμενο κύμα ροών που καταγράφεται και το φετινό καλοκαίρι στο νησί.

Οι παράτυποι μετανάστες καταλήγουν στο λιμάνι του Ηρακλείου για προσωρινή φιλοξενία στο Παλιό Ψυγείο..

Νωρίτερα το μεσημέρι είχαν εντοπιστεί άλλοι 44 μετανάστες στη Λούτρα, νότια του Ηρακλείου. Ανάμεσά τους δύο γυναίκες και ένα μικρό παιδί.

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