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«Όταν τα φώτα δεν σβήνουν ποτέ» η νέα Πράσινη Αποστολή της πλατφόρμας ανακύκλωσης Followgreen του Δήμου Ηρακλείου

ανακύκλωση
clock 20:10 | 25/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Δήμος Ηρακλείου μέσω της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας, συνεχίζει τις δράσεις ευαισθητοποίησης μικρών και μεγάλων για την Προστασία του Περιβάλλοντος, μέσω της Δημοτικής πλατφόρμας επιβράβευσης της ανακύκλωσης «Followgreen», followgreen.gr/heraklion.

Με τη νέα Πράσινη Αποστολή, «Όταν τα φώτα δεν σβήνουν ποτέ» μαθαίνουμε τι είναι η φωτορύπανση και πώς ο υπερβολικός τεχνητός φωτισμός επηρεάζει τον άνθρωπο, τα ζώα και το φυσικό περιβάλλον

Υπενθυμίζεται ότι κάθε μήνα, μία νέα «Πράσινη Αποστολή» βρίσκεται στη διάθεση των Δημοτών για να προσφέρει εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ανακύκλωσης, καθώς και πλούσια δώρα. Ο χρήστης για να λάβει τους πόντους επιβράβευσης καλείται να ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα βήματα της «Πράσινης Αποστολής - Green Mission» και να δηλώσει συμμετοχή στην τρέχουσα κλήρωση στο link: https://followgreen.gr/heraklion/mission/single/currnet.βάζοντας υποψηφιότητα μια κάμερα «GoPro HERO Specialty Bundle».

Η ανάδειξη του/της νικητή/τριας της κλήρωσης πραγματοποιείται με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής επιλογής τυχαίου αριθμού. Το δώρο θα αποστέλλεται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, ύστερα από την ταυτοποίηση των στοιχείων του/της. Απαραίτητη προϋπόθεση μίας έγκυρης συμμετοχής είναι η ολοκλήρωση των στόχων του Green Mission. Η δράση υλοποιείται με  την υποστήριξη του τμήματος Μελετών, Προγραμματισμού & Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

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