Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου: Ζητά την άμεση παύση εργασιών μετά την πυρκαγιά στον Χωστό

Η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου ζητά την άμεση παύση των εργασιών σε όλες τις επιχειρήσεις της περιοχής του Αγίου Ιωάννη Χωστού, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε εργοστάσιο/αποθήκη χαρτικών.

H ανακοίνωση έχει ως εξής:

Αντιπροσωπεία του ΔΣ του σωματείου μας, βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο όπου ξέσπασε η πυρκαγιά στον Αγ. Ιωάννη Χωστό και πραγματοποίησαν αυτοψίες και ενημέρωση στους εργαζόμενους των παρακείμενων επιχειρήσεων. Διαπιστώνοντας για άλλη μια φορά τις τραγικές ελλείψεις που υπάρχουν σε μια περιοχή που ζουν και εργάζονται χιλιάδες εργαζόμενοι!

Ένα περιστατικό που θα μπορούσε να πάρει τραγικές διαστάσεις καθώς η πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθήκη χαρτικών δίπλα σε σπίτια και άλλες επιχειρήσεις, όπου ήδη έχει επεκταθεί και καταστρέψει κι άλλες περιουσίες.

Απαιτούμε από τις αρμόδιες αρχές την παύση εργασιών σε όλες τις επιχειρήσεις στην περιοχή του Αγ. Ιωάννη Χωστού, καθώς η πυρκαγιά συνεχίζει να καίει, αλλά και λόγω της καύσης χημικών και άλλων εύφλεκτων και τοξικών υλικών ο καπνός είναι επιβλαβής και για την υγεία όλων όσων ζουν και εργάζονται εκεί και στις γύρω περιοχές.

Το σωματείο μας εδώ και χρόνια έχει καταγγείλει τις τραγικές ελλείψεις που υπάρχουν με ευθύνη Δήμου και Περιφέρειας σε μία περιοχή που είναι εκτός σχεδίου, πυκνοκατοικημένη χωρίς σχέδιο διαφυγής σε περιπτώσεις όπως τη σημερινή ή μεγαλύτερη, όπως ας πούμε τα Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης. Κανένας δεν γνωρίζει ούτε προς τα πού να κινηθεί ούτε πόση ώρα χρειάζεται για την ασφαλή μετακίνηση ενός μέρους ή του συνόλου των κατοίκων και των εργαζομένων σε ασφαλές σημείο εάν σημάνει συναγερμός, όπως υπήρξε σήμερα.

Πόσο μάλλον όταν σε μία κατοικημένη περιοχή με όλα αυτά τα ζητήματα αναπτύσσεται το ΒΙΟ.ΠΑ. Φοινικιάς - Μαλάδων, χωρίς να έχουν παρθεί τα απαραίτητα μέτρα για την θωράκισή του, όπως πυροσβεστικός και υγειονομικός σταθμός.

Τι φταίει και δεν παίρνονται τέτοια μέτρα; Προφανώς δεν πρόκειται για «τεχνική αβλεψία» κάποιων ειδικών, αλλά για το αποτέλεσμα μιας στρατηγικής που αντιμετωπίζει ως «κόστος» τα μέτρα πρόληψης και προστασίας της ζωής του λαού.

Καλούμε κάθε συνάδελφο να οργανωθεί στο Σωματείο μας, να παλέψουμε για αυξημένα μέτρα ασφαλείας στους χώρους δουλειάς και στις γειτονιές όπως το σημερινό.

Να πιέσουμε οργανωμένα ώστε με ευθύνη κυβέρνησης, Περιφέρειάς, Δήμου Ηρακλείου και εργοδοσίας:

· Να διερευνηθούν τα αίτια της σημερινής πυρκαγιάς και να διασφαλιστεί η προστασία των κατοίκων και πως κανένας εργαζόμενος στις παρακείμενες εγκαταστάσεις δεν θα δουλέψει κάτω από ακατάλληλες συνθήκες(π.χ. κάπνας, αναθυμιάσεών)

· Να εκπονηθεί ολοκληρωμένη μελέτη και σχέδιο καταφυγής και εκκένωσης της περιοχής του Αγ. Ιωάννη Χωστού σε γεγονότα όπως το σημερινό.

· Να πραγματοποιηθεί ενημέρωσης κατοίκων και εργαζομένων.

· Να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για τον έλεγχο των επιχειρήσεων για την πρόληψη ατυχημάτων.

· Να δημιουργηθεί άμεσα πυροσβεστικός και υγειονομικός σταθμός στο ΒΙΟ.ΠΑ. Φοινικιάς - Μαλάδων, ώστε να υπάρχει άμεση επέμβαση σε πιθανό εργατικό ατύχημα.

· Να μην υπάρξει καμία βλαπτική μεταβολή στις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν και για όσο διάστημα απαιτείται μέχρι την επαναλειτουργία τους.

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