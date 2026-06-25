Ηράκλειο: Εντοπίστηκαν 44 μετανάστες στη Λούτρα – Ανάμεσά τους δύο γυναίκες και ένα μικρό παιδί

Κινητοποίηση των λιμενικών και αστυνομικών αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, μετά τον εντοπισμό μιας νέας ομάδας 44 μεταναστών στην παραθαλάσσια περιοχή Λούτρα του Δήμου Γόρτυνας, στα νότια του Νομού Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ομάδα αποτελείται από 41 άνδρες, δύο γυναίκες και ένα ανήλικο παιδί ηλικίας περίπου 5 έως 6 ετών.

Οι τοπικές αρχές ενημερώθηκαν άμεσα για την παρουσία των ατόμων στην ακτή και ενεργοποίησαν το προβλεπόμενο πρωτόκολλο διαχείρισης.

Η μεταφορά και ο χώρος φιλοξενίας

Οι μετανάστες αναμένεται να φτάσουν οργανωμένα στην πόλη του Ηρακλείου γύρω στις 16:00 μ.μ. με τη συνοδεία στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. και του Λιμενικού Σώματος.

Όπως έχει καθοριστεί η ομάδα θα οδηγηθεί στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο προσωρινής φιλοξενίας στο Λιμάνι του Ηρακλείου. Εκεί θα παραμείνουν μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι τυπικές διαδικασίες.

Μόλις ολοκληρωθεί η πρωτοβάθμια περίθαλψη, οι αστυνομικές αρχές θα προχωρήσουν στην επίσημη καταγραφή και ταυτοποίηση των στοιχείων και της εθνικότητάς τους.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη συνεχή ροή αντίστοιχων αφίξεων στα νότια παράλια του νησιού το τελευταίο διάστημα.

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