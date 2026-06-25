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BUSINESS

Eltrak: Παρουσία στην Κρήτη με ένα επιτυχημένο Open House

ΕΛΤΡΑΚ
clock 21:12 | 25/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Open House της Eltrak στην Κρήτη, πόλος έλξης για τον τεχνικό κόσμο ο κορυφαίος εξοπλισμός Caterpillar και Palfinger

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι πανίσχυροι και ευέλικτοι γερανοί PALFINGER έκλεψαν την παράσταση με ζωντανές επιδείξεις ακρίβειας και απόλυτης ασφάλειας, ενώ οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τη νέα γενιά εκσκαφέων και γεννητριών της CATERPILLAR.

Παράλληλα, η εκδήλωση απέκτησε δυναμικό χαρακτήρα χάρη στις ειδικές προσφορές και τις μεγάλες εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και υπηρεσίες συνεργείου. Η επιτυχία της εκδήλωσης αποτυπώθηκε και σε επιχειρηματικό επίπεδο με νέες, σημαντικές συμφωνίες, με κάποιους από τους επισκέπτες να ανανεώνουν τον στόλο τους επί τόπου, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα την υψηλή δυναμική της Κρήτης και την εμπιστοσύνη της στην ποιότητα της Eltrak.

Με αφορμή την επιτυχία της εκδήλωσης, η κα Natasha Covas-Kneiss, CEO της Eltrak δήλωσε: «Το Open House στην Κρήτη ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ευχαριστούμε θερμά τους εκατοντάδες πελάτες που μας επισκέφθηκαν με τις οικογένειές τους, καθώς η εμπιστοσύνη τους αποτελεί τη μεγαλύτερη επιβεβαίωση για εμάς. Η παρουσία των συνεργατών μας από την Caterpillar και την Palfinger ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το πνεύμα συνεργασίας και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Η επιτυχία αυτή οφείλεται στη σκληρή δουλειά των ανθρώπων μας, και αξίζουν ιδιαίτερα συγχαρητήρια στην τοπική ομάδα της Κρήτης για την άψογη διοργάνωση και φιλοξενία. Συνεχίζουμε μαζί, δίπλα στους επαγγελματίες του τόπου, προσφέροντας λύσεις που συνδυάζουν ισχύ, καινοτομία, αξιοπιστία και ασφάλεια.»

Η Eltrak εκφράζει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι έδωσαν το «παρών» και ανανεώνει το ραντεβού της για την επόμενη μεγάλη εκδήλωση.

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