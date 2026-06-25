Ναταλία Λιονάκη: Νέες φωτογραφίες από τη ζωή της μοναχής Φεβρωνίας

Η Ναταλία Λιονάκη άφησε πίσω της την υποκριτική και αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στον μοναχισμό. Νέες φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα» αποτυπώνουν τη σημερινή της καθημερινότητα στο μοναστήρι της Παναγίας Τριχερούσας στην Κένυα, όπου πλέον είναι γνωστή ως μοναχή Φεβρωνία.

Στις συγκεκριμένες φωτογραφίες εμφανίζεται μαζί με τις υπόλοιπες μοναχές, έχοντας αφήσει οριστικά πίσω την εικόνα της εντυπωσιακής ηθοποιού που γνώρισε το κοινό πριν από αρκετά χρόνια

Σύμφωνα με ανθρώπους από το περιβάλλον της μονής, η μοναχή Φεβρωνία ζει με απόλυτη λιτότητα και έχει αφιερώσει τη ζωή της στη φροντίδα των παιδιών του ορφανοτροφείου, αλλά και των ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Η ημέρα της ξεκινά πριν ακόμη ξημερώσει, με προσευχή, ενώ στη συνέχεια συμμετέχει στις καθημερινές εργασίες του μοναστηριού, μαγειρεύει, φροντίζει τους κήπους και προσφέρει βοήθεια σε όσους το έχουν ανάγκη.

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