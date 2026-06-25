Bασάλος - Βαρθολομάτου: Τίτλοι τέλους στη σχέση τους;

Σύμφωνα με την εκπομπή Πρωινό, ο Κωνσταντινος Βασάλος και η Δανάη Βαρθολομάτου έχουν χωρίσει κι αυτός είναι ο λόγος που έχουμε να δούμε στιγμιότυπα από κάποιο ταξίδι τους σε Ελλάδα ή εξωτερικό.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Δανάη Βαρθολομάτου είναι μαζί από τους καλοκαιρινούς μήνες του 2025. Ο φακός τότε τους είχε εντοπίσει σε βόλτα τους στα γραφικά σοκάκια ελληνικού νησιού.

Η Δανάη Βαρθολομάτου, εκτός από τα νομικά, συνεργάζεται και με τον Κωνσταντίνο Αργυρό σε εξωτερικά projects.

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