Ηράκλειο: Ουρές και αγανάκτηση για τα αμέτρητα λάθη της κτηματογράφησης

Μεγαλώνουν οι ουρές και κλιμακώνεται η δυσαρέσκεια καθώς δεν επαρκεί ο χρόνος για τη διόρθωση των λαθών της κτηματογράφησης που λήγει στις 27 Ιουλίου. Ο κόσμος συνωστίζεται και η αναμονή είναι μεγάλη για όσους σπεύδουν να διορθώσουν τα λάθη της κτηματογράφησης σύμφωνα με την Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων που κατέθεσε αίτημα για την παράταση της ασφυκτικής προθεσμίας που έχει τεθεί και έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων από πολίτες και φορείς.

Η πρώτη ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων ανέδειξε πληθώρα σφαλμάτων που αφορούν τόσο το ιδιοκτησιακό καθεστώς, όσο και στην χωρική αποτύπωση των ακινήτων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τα αποτελέσματα της ανάρτησης δεν λήφθηκαν υπόψιν έγγραφα νομικής φύσεως που είχαν προσκομιστεί από τους ιδιοκτήτες εμπράγματων δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται τα ακίνητά τους ως αγνώστου ιδιοκτήτη.

Αντίστοιχα δεν λήφθηκαν υπόψιν τοπογραφικά διαγράμματα που είχαν προσκομιστεί από τους ιδιοκτήτες, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται τα ακίνητά τους είτε ως μη εντοπισμένα -αγνώστου ιδιοκτήτη, είτε να υπάρχει λάθος οριοθέτηση των ιδιοκτησιών που δηλώθηκαν με σύγχρονα τοπογραφικά.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι δεν ζητήθηκαν από τους ιδιοκτήτες συμπληρωματικά στοιχεία, όπου έπρεπε να ζητηθούν, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται τα δικαιώματα ως απορριφθέντα χωρίς τεκμηρίωση και ξεκάθαρη αιτιολογία.

Επίσης εκρηκτικά είναι τα προβλήματα που δημιουργούνται από το γεγονός ότι στην προσωρινή ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων δεν έχουν αποτυπωθεί οι κοινόχρηστοι χώροι, οι δρόμοι, ενώ ακόμα και δρόμοι του Υπουργείου Γεωργίας έχουν παραληφθεί από την αποτύπωση.

Άλλη πτυχή των προβλημάτων της κτηματογράφησης αφορά στο γεγονός ότι δεν έχει γίνει σωστή επεξεργασία των δηλώσεων των εμπράγματων δικαιωμάτων στις περιπτώσεις κατάτμησης κληροτεμαχίων, όπου δεν υπάρχει σαφής και ενιαία αντιμετώπιση των περιπτώσεων, με αποτέλεσμα, άλλα δικαιώματα να απορρίπτονται και άλλα να γίνονται δεκτά, χωρίς να είναι γνωστός ο λόγος αυτής της διάκρισης.

Το πρόβλημα είναι ότι η έκταση και η φύση των σφαλμάτων που διαπιστώνονται είναι τέτοιου μεγέθους, που καθιστούν την υποβολή του συνόλου των αιτήσεων διόρθωσης και των ενστάσεων μέχρι τις 27 Ιουλίου πρακτικά ανέφικτη.

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