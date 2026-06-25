Στα 5,33 ευρώ το κιλό η "επικήρυξη" του λαγοκέφαλου - Ποιες περιοχές αφορά

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε την επικήρυξη του λαγοκέφαλου προσφέροντας αμοιβή 5,33 ευρώ ανά κιλό αλιευμένου ψαριού.

Το σχέδιο αυτό θα ξεκινήσει πιλοτικά στα ανοιχτά του Νότιου Αιγαίου και την Κρήτη, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους αλιείς των υπόλοιπων περιοχών.

Αναλυτικότερα, πριν από την ανακοίνωση των μέτρων οι αρμόδιοι φορείς είχαν συνάντηση με εκπροσώπους των αλιέων, οι οποίοι μετά την ενημέρωση αποχώρησαν δυσαρεστημένοι από την αίθουσα συσκέψεων.

Αμεση οικονομική στήριξη και προστασία εισοδήματος



Ειδικότερα, ανακοινώθηκαν:

Image

Επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου στα 0,16€ το λίτρο για Απρίλιο και Μάιο.



Επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου στα 0,12€ το λίτρο για Ιούνιο.



Η μέγιστη καθαρή αμοιβή για εξαλίευση του λαγοκέφαλου στα 5,33€ το κιλό. Η συγκεκριμένη τιμή ανέρχεται στο +52% υψηλότερη καθαρή αμοιβή σε σχέση με την Κύπρο.



Με αυτόν τον τρόπο, θα επέλθει μείωση λειτουργικού κόστους, προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος και στήριξη τοπικών κοινωνικού.

Επιστρατεύονται οι ψαράδες στη μάχη με τον λαγοκέφαλο – Αμοιβή 5,33 ευρώ το κιλό-1



Αλλαγές στη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική

Η νέα ΚΑΠ, σύμφωνα με το υπουργείο, οφείλει να δώσει πραγματικά εργαλεία στους επαγγελματίες αλιείς, τα οποία βασίζονται σε τρεις πυλώνες:

Αρση απαγόρευσης χρηματοδότησης μηχανών: Στόχος αυτού του μέτρου είναι να μειωθεί το λειτουργικό κόστος και να ενισχυθεί η βιωσιμότητα του στόλου.



Εκσυγχρονισμός σκαφών: Με αυτόν τον τρόπο, θα υπάρχουν πιο ασφαλή, αποδοτικά και ανθεκτικά σκάφη απέναντι στα καύσιμα, την κλιματική πίεση και το μεμονωμένο θαλάσσιο χώρο.



Ανανέωση γενεών: Αυτό αποσκοπεί στο να γίνουν προσαρμογές στην εθνική νομοθεσία, ώστε ο κλάδος να προσελκύσει νέους επαγγελματίες.



Μέσω αυτών των μέτρων επιδιώκεται να υπάρχει ένας βιώσιμος στόλος, μια καλύτερη ανταγωνιστικότητα και περισσότερες δυνατότητες για τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές.

Image

Επιστρατεύονται οι ψαράδες στη μάχη με τον λαγοκέφαλο – Αμοιβή 5,33 ευρώ το κιλό-2



Κανόνες, εκπροσώπηση και ίσοι όροι στην αγορά



Δίνεται ιδιαίτερη βάση σε τρεις παρεμβάσεις για να ακούγεται ο κλάδος και να υπάρχει καθαρό πλαίσιο λειτουργίας.

Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε:

Εκπροσώπηση σε όλα τα επίπεδα: Σχέδιο νόμου, ώστε αλιείς να εκπροσωπούνται σε περιφέρειες και εθνικά όργανα, όπως το Συμβούλιο Αλιείας.



Νέοι κανόνες για την ερασιτεχνική αλιεία: Μητρώο και υποχρέωση καταγραφής παραγωγής, ώστε να περιορισθούν ο αθέμιτος ανταγωνισμός και η παράνομη διακίνηση.



Εξορθολογισμός αμοιβής σκοπού: Η αργία να επιβάλλεται μόνο σε υποτροπή βάσει συστήματος μορίων και σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου: Ζητά την άμεση παύση εργασιών μετά την πυρκαγιά στον Χωστό