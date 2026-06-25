Santorini Experience 2026: Εκεί που ο αγώνας ξεκινά μέσα από το ηφαίστειο





Λίγοι αγώνες στον κόσμο ξεκινούν κυριολεκτικά από ένα ηφαίστειο. Το Santorini Experience το κάνει για 12η χρονιά: από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου 2026, αθλητές από όλο τον κόσμο θα κολυμπήσουν στα βαθιά νερά της Καλντέρας και θα τρέξουν στις ηφαιστειακές πλαγιές της Σαντορίνης, σε έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς του πλανήτη.

Σε αυτό το μοναδικό σκηνικό όπου η ηφαιστειακή γη συναντά την ιστορία και τη φυσική ταυτότητα του νησιού, η Καλντέρα, το Ηφαίστειο, η Αρχαία Θήρα και οι παραθαλάσσιοι οικισμοί συνθέτουν ένα ενιαίο σκηνικό αθλητισμού, πολιτισμού και τοπικής εμπειρίας. Το παρελθόν της Σαντορίνης παραμένει παρόν και συνυπάρχει με τη φυσική ένταση των διαδρομών και των απαιτήσεων των αγώνων, μετατρέποντας για άλλη μια φορά το νησί σε ζωντανό πεδίο συνάντησης ανθρώπων, ιστοριών και αθλητικής έκφρασης.

Η μεγάλη πρόκληση της open water κολύμβησης από το Ηφαίστειο





Λίγοι αγώνες στον κόσμο ξεκινούν κυριολεκτικά από ένα ηφαίστειο. Το Santorini Experience το κάνει για 12η χρονιά: από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου 2026, αθλητές από όλο τον κόσμο θα κολυμπήσουν στα βαθιά νερά της Καλντέρας και θα τρέξουν στις ηφαιστειακές πλαγιές της Σαντορίνης, σε έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς του πλανήτη.

Σε αυτό το μοναδικό σκηνικό όπου η ηφαιστειακή γη συναντά την ιστορία και τη φυσική ταυτότητα του νησιού, η Καλντέρα, το Ηφαίστειο, η Αρχαία Θήρα και οι παραθαλάσσιοι οικισμοί συνθέτουν ένα ενιαίο σκηνικό αθλητισμού, πολιτισμού και τοπικής εμπειρίας. Το παρελθόν της Σαντορίνης παραμένει παρόν και συνυπάρχει με τη φυσική ένταση των διαδρομών και των απαιτήσεων των αγώνων, μετατρέποντας για άλλη μια φορά το νησί σε ζωντανό πεδίο συνάντησης ανθρώπων, ιστοριών και αθλητικής έκφρασης.

Η μεγάλη πρόκληση της open water κολύμβησης από το Ηφαίστειο



Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026 οι συμμετέχοντες θα απολαύσουν τον εμβληματικό αγώνα open water κολύμβησης των 2.4χλμ (1,5 μίλι). Οι αθλητές θα εκκινήσουν από το Ηφαίστειο και θα τερματίσουν στο Παλιό Λιμάνι των Φηρών, διασχίζοντας τα μοναδικά βαθιά νερά της Σαντορίνης. Η ασφάλεια των συμμετεχόντων εξασφαλίζεται πλήρως από τη Συνένωση Λεμβούχων Σαντορίνης που θα μεταφέρει τους κολυμβητές στο σημείο εκκίνησης, ενώ στον αγώνα θα συνδράμουν ναυαγοσωστικά σκάφη και θα υπάρχει υποχρεωτική χρήση σωσίβιου ασφαλείας. Η διοργάνωση θα παρέχει δωρεάν χρήση του τελεφερίκ (άνοδος και κάθοδος) με την επίδειξη του αποδεικτικού συμμετοχής.

Η απόλυτη trail διαδρομή των 15χλμ



Στην πρώτη γραμμή των υποστηρικτών του τρεξίματος βρίσκεται η απαιτητική πρόκληση της Κυριακής 18 Οκτωβρίου, των 15K Trail Run. Η εκκίνηση θα δοθεί από το Εργοστάσιο Αφαλάτωσης, με τη διαδρομή να αναπτύσσεται στις πιο έντονες ηφαιστειακές κλίσεις του νησιού. Η διαδρομή της Σαντορίνης ξεχωρίζει για το μοναδικό ηφαιστειακό της ανάγλυφο, τα στενά μονοπάτια της Καλντέρας, τις συνεχείς εναλλαγές εδάφους και τις εντυπωσιακές υψομετρικές διαφορές. Η συνύπαρξη της ηφαιστειακής πέτρας, των παραδοσιακών καλντεριμιών και των πανοραμικών περασμάτων με θέα στο Αιγαίο δημιουργεί μια απαιτητική αλλά ταυτόχρονα μοναδική εμπειρία trail running, που δύσκολα συναντά κανείς σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του κόσμου.

Η SIXT αναλαμβάνει ως Premium Mobility Partner τα απαιτητικά 10χλμ



Στο κομμάτι των δρομικών αγώνων της Κυριακής 18 Οκτωβρίου 2026, η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, δίνει δυναμικό «παρών» ως Premium Mobility Partner. Το κορυφαίο brand στηρίζει ενεργά τη διοργάνωση και αναλαμβάνει την αποκλειστική ονοματοδοσία της απαιτητικής διαδρομής των 10K Trail Run. Με την premium υπογραφή της SIXT, οι έμπειροι δρομείς θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε μια πανέμορφη και γεμάτη αδρεναλίνη διαδρομή, απολαμβάνοντας τη συγκλονιστική θέα στην άκρη της Καλντέρας με αφετηρία και τερματισμό στο Εργοστάσιο Αφαλάτωσης στην Οία.

Premium αθλητική εμπειρία για όλους στα 5χλμ με την υποστήριξη της Miele



Παράλληλα, η Miele στηρίζει φέτος ως Silver Sponsor την πιο προσιτή και αγαπημένη διαδρομή του κοινού, τα 5K Trail Run «Αριστείδης Αλαφούζος». Η Miele, προσφέροντας την κορυφαία ποιότητα που τη χαρακτηρίζει, ενισχύει τη διαδρομή που είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Αριστείδη Αλαφούζου και έχει σχεδιαστεί για τρέξιμο ή δυναμικό βάδην. Η συγκεκριμένη συνεργασία αναδεικνύει την επιθυμία της διοργάνωσης να προσφέρει μια high-end αθλητική εμπειρία προσβάσιμη σε κάθε επίπεδο φυσικής κατάστασης.

Η νέα διαδρομή Ancient Thera Run 5K powered by Sandblu Santorini κάνει φέτος πρεμιέρα στο Santorini Experience



Για πρώτη φορά στο αγωνιστικό πρόγραμμα της διοργάνωσης, εντάσσεται μια διαδρομή δίπλα στο κύμα που αναδεικνύει μια αυθεντική πλευρά της Σαντορίνης, όπου το φυσικό τοπίο συνδέεται άμεσα με την ιστορική της κληρονομιά.



Στο Καμάρι, το σκηνικό διαμορφώνεται από τη συνύπαρξη θάλασσας και βουνού, στους πρόποδες της Αρχαίας Θήρας, με τον αρχαιολογικό χώρο να αποτελεί σημείο αναφοράς για την ιστορία του τόπου.



Η διαδρομή προσφέρει μια μοναδική εμπειρία συμμετοχής, με εκπλήξεις και ξεχωριστές στιγμές σε κάθε σταθμό, μέσα σε ένα περιβάλλον με ιδιαίτερο φυσικό αλλά και πολιτιστικό ενδιαφέρον.

Ο θεσμός επιστρέφει πιο ισχυρός από ποτέ, έπειτα από τις πρόσφατες μεγάλες διακρίσεις που επιβεβαιώνουν τη διεθνή του εμβέλεια.

Ιστορικό ρεκόρ 12 διακρίσεων στα Sports Marketing Awards και Tourism Awards 2026



Η περσινή διοργάνωση αναδείχθηκε σε απόλυτο κυρίαρχο των φετινών βραβεύσεων, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της υπεροχή. Συγκεκριμένα, στα Sports Marketing Awards 2026 το event απέσπασε 7 Χρυσά και 3 Ασημένια βραβεία, ξεχωρίζοντας στις εξής κατηγορίες:



Gold βραβεία στις κατηγορίες:



• "Individual Sports",



• "Best Digital Marketing Execution Strategy",



• "Best Public Event for Sports Content",



• "Best Hybrid Sports Event",



• "Best Strategy for Product / Service Launch" για τη συνεργασία με τους Los Angeles Chargers και τη Stoiximan,



• "Kids / Youth / Grassroots" για το NFL Camp των Los Angeles Chargers



• και “Best Experiential Sponsorship” για τη συνεργασία με τη Miele



Silver βραβεία στις κατηγορίες:



• "Sports / Cultural Tourism",



• “Best Fun Experience”



• και "Best Use of Social & Influencer Marketing Presence” για τη συνεργασία με τη SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Την ίδια στιγμή, στα Tourism Awards 2026, το Santorini Experience επισφράγισε την επιτυχία του αποσπώντας:



• Gold βραβείο στην κατηγορία “Integrated Marketing Campaign”



• Silver βραβείο στην κατηγορία “Sports Events”

Τα Tourism Awards αποτελούν τη σημαντικότερη βράβευση του ελληνικού τουριστικού κλάδου, με διαγωνιζόμενους που περιλαμβάνουν τα κορυφαία ξενοδοχεία, τους μεγαλύτερους τουριστικούς οργανισμούς και τις πιο δυναμικές επιχειρήσεις της χώρας. Η διάκριση ενός αθλητικού event ανάμεσά τους, με Gold βραβείο στην κατηγορία της ολοκληρωμένης καμπάνιας, επιβεβαιώνει τη μοναδική θέση που έχει κατακτήσει το Santorini Experience ως κορυφαίος πρεσβευτής του τουριστικού προορισμού της Σαντορίνης.

Με αυτή την πολύτιμη παρακαταθήκη, ο Δήμος Θήρας, το Τμήμα Αθλητισμού & Πολιτισμού και η ActiveMedia Group προσκαλούν επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές από όλο τον κόσμο να γίνουν μέρος του επόμενου κεφαλαίου, αγωνιζόμενοι στο πανέμορφο και ειδυλλιακό τοπίο της Σαντορίνης.

Οι εγγραφές και η διάθεση των εισιτηρίων γίνεται μέσω του more.com.



Κάνε εδώ την εγγραφή σου στο τρέξιμο και την κολύμβηση: https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/santorini-experience-2026/

Το ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης γίνεται εμπειρία στο «Sunset Party» του Santorini Experience





Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026 οι συμμετέχοντες θα απολαύσουν τον εμβληματικό αγώνα open water κολύμβησης των 2.4χλμ (1,5 μίλι). Οι αθλητές θα εκκινήσουν από το Ηφαίστειο και θα τερματίσουν στο Παλιό Λιμάνι των Φηρών, διασχίζοντας τα μοναδικά βαθιά νερά της Σαντορίνης. Η ασφάλεια των συμμετεχόντων εξασφαλίζεται πλήρως από τη Συνένωση Λεμβούχων Σαντορίνης που θα μεταφέρει τους κολυμβητές στο σημείο εκκίνησης, ενώ στον αγώνα θα συνδράμουν ναυαγοσωστικά σκάφη και θα υπάρχει υποχρεωτική χρήση σωσίβιου ασφαλείας. Η διοργάνωση θα παρέχει δωρεάν χρήση του τελεφερίκ (άνοδος και κάθοδος) με την επίδειξη του αποδεικτικού συμμετοχής.

Η απόλυτη trail διαδρομή των 15χλμ



Στην πρώτη γραμμή των υποστηρικτών του τρεξίματος βρίσκεται η απαιτητική πρόκληση της Κυριακής 18 Οκτωβρίου, των 15K Trail Run. Η εκκίνηση θα δοθεί από το Εργοστάσιο Αφαλάτωσης, με τη διαδρομή να αναπτύσσεται στις πιο έντονες ηφαιστειακές κλίσεις του νησιού. Η διαδρομή της Σαντορίνης ξεχωρίζει για το μοναδικό ηφαιστειακό της ανάγλυφο, τα στενά μονοπάτια της Καλντέρας, τις συνεχείς εναλλαγές εδάφους και τις εντυπωσιακές υψομετρικές διαφορές. Η συνύπαρξη της ηφαιστειακής πέτρας, των παραδοσιακών καλντεριμιών και των πανοραμικών περασμάτων με θέα στο Αιγαίο δημιουργεί μια απαιτητική αλλά ταυτόχρονα μοναδική εμπειρία trail running, που δύσκολα συναντά κανείς σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του κόσμου.

Η SIXT αναλαμβάνει ως Premium Mobility Partner τα απαιτητικά 10χλμ



Στο κομμάτι των δρομικών αγώνων της Κυριακής 18 Οκτωβρίου 2026, η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, δίνει δυναμικό «παρών» ως Premium Mobility Partner. Το κορυφαίο brand στηρίζει ενεργά τη διοργάνωση και αναλαμβάνει την αποκλειστική ονοματοδοσία της απαιτητικής διαδρομής των 10K Trail Run. Με την premium υπογραφή της SIXT, οι έμπειροι δρομείς θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε μια πανέμορφη και γεμάτη αδρεναλίνη διαδρομή, απολαμβάνοντας τη συγκλονιστική θέα στην άκρη της Καλντέρας με αφετηρία και τερματισμό στο Εργοστάσιο Αφαλάτωσης στην Οία.

Premium αθλητική εμπειρία για όλους στα 5χλμ με την υποστήριξη της Miele



Παράλληλα, η Miele στηρίζει φέτος ως Silver Sponsor την πιο προσιτή και αγαπημένη διαδρομή του κοινού, τα 5K Trail Run «Αριστείδης Αλαφούζος». Η Miele, προσφέροντας την κορυφαία ποιότητα που τη χαρακτηρίζει, ενισχύει τη διαδρομή που είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Αριστείδη Αλαφούζου και έχει σχεδιαστεί για τρέξιμο ή δυναμικό βάδην. Η συγκεκριμένη συνεργασία αναδεικνύει την επιθυμία της διοργάνωσης να προσφέρει μια high-end αθλητική εμπειρία προσβάσιμη σε κάθε επίπεδο φυσικής κατάστασης.

Η νέα διαδρομή Ancient Thera Run 5K powered by Sandblu Santorini κάνει φέτος πρεμιέρα στο Santorini Experience



Για πρώτη φορά στο αγωνιστικό πρόγραμμα της διοργάνωσης, εντάσσεται μια διαδρομή δίπλα στο κύμα που αναδεικνύει μια αυθεντική πλευρά της Σαντορίνης, όπου το φυσικό τοπίο συνδέεται άμεσα με την ιστορική της κληρονομιά.



Στο Καμάρι, το σκηνικό διαμορφώνεται από τη συνύπαρξη θάλασσας και βουνού, στους πρόποδες της Αρχαίας Θήρας, με τον αρχαιολογικό χώρο να αποτελεί σημείο αναφοράς για την ιστορία του τόπου.



Η διαδρομή προσφέρει μια μοναδική εμπειρία συμμετοχής, με εκπλήξεις και ξεχωριστές στιγμές σε κάθε σταθμό, μέσα σε ένα περιβάλλον με ιδιαίτερο φυσικό αλλά και πολιτιστικό ενδιαφέρον.

Ο θεσμός επιστρέφει πιο ισχυρός από ποτέ, έπειτα από τις πρόσφατες μεγάλες διακρίσεις που επιβεβαιώνουν τη διεθνή του εμβέλεια.

Image

Ιστορικό ρεκόρ 12 διακρίσεων στα Sports Marketing Awards και Tourism Awards 2026



Η περσινή διοργάνωση αναδείχθηκε σε απόλυτο κυρίαρχο των φετινών βραβεύσεων, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της υπεροχή. Συγκεκριμένα, στα Sports Marketing Awards 2026 το event απέσπασε 7 Χρυσά και 3 Ασημένια βραβεία, ξεχωρίζοντας στις εξής κατηγορίες:



Gold βραβεία στις κατηγορίες:



• "Individual Sports",



• "Best Digital Marketing Execution Strategy",



• "Best Public Event for Sports Content",



• "Best Hybrid Sports Event",



• "Best Strategy for Product / Service Launch" για τη συνεργασία με τους Los Angeles Chargers και τη Stoiximan,



• "Kids / Youth / Grassroots" για το NFL Camp των Los Angeles Chargers



• και “Best Experiential Sponsorship” για τη συνεργασία με τη Miele



Silver βραβεία στις κατηγορίες:



• "Sports / Cultural Tourism",



• “Best Fun Experience”



• και "Best Use of Social & Influencer Marketing Presence” για τη συνεργασία με τη SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Την ίδια στιγμή, στα Tourism Awards 2026, το Santorini Experience επισφράγισε την επιτυχία του αποσπώντας:



• Gold βραβείο στην κατηγορία “Integrated Marketing Campaign”



• Silver βραβείο στην κατηγορία “Sports Events”

Image

Τα Tourism Awards αποτελούν τη σημαντικότερη βράβευση του ελληνικού τουριστικού κλάδου, με διαγωνιζόμενους που περιλαμβάνουν τα κορυφαία ξενοδοχεία, τους μεγαλύτερους τουριστικούς οργανισμούς και τις πιο δυναμικές επιχειρήσεις της χώρας. Η διάκριση ενός αθλητικού event ανάμεσά τους, με Gold βραβείο στην κατηγορία της ολοκληρωμένης καμπάνιας, επιβεβαιώνει τη μοναδική θέση που έχει κατακτήσει το Santorini Experience ως κορυφαίος πρεσβευτής του τουριστικού προορισμού της Σαντορίνης.

Με αυτή την πολύτιμη παρακαταθήκη, ο Δήμος Θήρας, το Τμήμα Αθλητισμού & Πολιτισμού και η ActiveMedia Group προσκαλούν επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές από όλο τον κόσμο να γίνουν μέρος του επόμενου κεφαλαίου, αγωνιζόμενοι στο πανέμορφο και ειδυλλιακό τοπίο της Σαντορίνης.

Οι εγγραφές και η διάθεση των εισιτηρίων γίνεται μέσω του more.com.



Κάνε εδώ την εγγραφή σου στο τρέξιμο και την κολύμβηση: https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/santorini-experience-2026/

Το ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης γίνεται εμπειρία στο «Sunset Party» του Santorini Experience

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ