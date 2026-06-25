Ολοκληρωμένος σχεδιασμός και ενίσχυση των Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει τις ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις και προαγωγές των σχολικών μονάδων για την ερχόμενη σχολική χρονιά. Η απόφαση αυτή, σε ότι αφορά τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, έχει ως αποτέλεσμα την έμπρακτη ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών μέσα από τη δημιουργία μεγαλύτερων, σύγχρονων και λειτουργικών σχολικών δομών.

Ο νέος σχολικός χάρτης διαμορφώθηκε με απόλυτο σεβασμό στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και των μαθητών. Το δίκτυο των σχολείων της περιοχής παραμένει απόλυτα σταθερό, καθώς καμία σχολική μονάδα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου δεν οδηγείται σε κατάργηση. Η εξέλιξη αυτή διασφαλίζει ότι κανένας μαθητής δεν θα στερηθεί την πρόσβαση στο σχολικό του περιβάλλον και καμία γεωγραφική περιοχή του νομού δεν θα υποβαθμιστεί εκπαιδευτικά.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η οργανική αναβάθμιση και η στελέχωση των σχολείων, η οποία μεταφράζεται σε άμεση αύξηση των θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού στην περιοχή. Πιο συγκεκριμένα:

Προάγονται 20 σχολικές μονάδες Δημοτικών Σχολείων.

Δημιουργούνται 24 νέες οργανικές θέσεις για δασκάλους και εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.

Προάγονται 3 σχολικές μονάδες Νηπιαγωγείων.

Δημιουργούνται 4 νέες οργανικές θέσεις για νηπιαγωγούς.

Επιπλέον, οι προβλεπόμενες συνενώσεις υλοποιούνται με μοναδικό γνώμονα τον εξορθολογισμό του εκπαιδευτικού έργου και τη μετάβαση σε πιο εύρυθμα, πολυδύναμα και ζωντανά σχολεία. Στην κατηγορία της προσχολικής αγωγής, 7 μικρότερες σχολικές μονάδες Νηπιαγωγείων συνενώνονται, δίνοντας τη θέση τους σε 3 νέα, πολυδύναμα Νηπιαγωγεία, ενώ ο συνολικός αριθμός των οργανικών θέσεων παραμένει απόλυτα σταθερός στις 13 θέσεις. Επιπλέον, δύο Δημοτικά Σχολεία συνενώνονται σε ένα, με ταυτόχρονη αναπροσαρμογή των οργανικών θέσεων στη συγκεκριμένη νέα σχολική μονάδα.

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, κ. Εμμανουήλ Μπελαδάκης, δήλωσε: «Η φετινή αναδιάρθρωση του σχολικού χάρτη της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ηράκλειο αποτελεί το αποτέλεσμα ενός σχεδιασμού, με επίκεντρο τις ανάγκες των μαθητών και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ταυτόχρονα υπογραμμίζει και τη διαχρονική στήριξη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας στις προτάσεις της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου. Επιπλέον, η δημιουργία 28 νέων οργανικών θέσεων ενισχύει ουσιαστικά τη δυνατότητα στελέχωσης των σχολικών μονάδων με μόνιμο προσωπικό, περιορίζοντας τα κενά και διασφαλίζοντας την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου, ενώ το γεγονός ότι δεν καταργείται καμία σχολική μονάδα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στην εκπαίδευση, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους. Συνεχίζουμε με συνέπεια να εργαζόμαστε για ένα δημόσιο σχολείο σύγχρονο και αποτελεσματικό, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής και στις προσδοκίες της κοινωνίας».

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