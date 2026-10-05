Ο Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ απευθύνεται αυτή την ώρα στον ισπανικό λαό, εν μέσω έντονων σεναρίων για το ενδεχόμενο προκήρυξης πρόωρων βουλευτικών εκλογών.

Στο διάγγελμά του, ο Σάντσεθ κάνει απολογισμό της πορείας της κυβέρνησής του και των εξελίξεων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου.

«Σε αυτή τη νομοθετική περίοδο μας έλαχε να διαχειριστούμε πρωτοφανείς καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, έχουμε αναγκαστεί να εργαστούμε με ένα ιδιαίτερα ταραχώδες Κογκρέσο» ανέφερε ο Ισπανός πρωθυπουργός. Η δημόσια τοποθέτηση του Σάντσεθ έρχεται μετά τις αλλεπάλληλες επαφές που είχε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου με μέλη της κυβέρνησής του και κορυφαία στελέχη των Σοσιαλιστών, με αντικείμενο τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης.

🔴 Pedro Sánchez: "En esta legislatura nos ha tocado gestionar emergencias inéditas, hemos tenido que trabajar con un Congreso muy bronco" https://t.co/LeAKTE7btQ https://t.co/AsjXrGI2pK — Cadena SER (@La_SER) October 5, 2026

Αφορμή για τις συγκεκριμένες διαβουλεύσεις αποτέλεσε η ήττα της κυβέρνησης στο Κογκρέσο την περασμένη Παρασκευή, όταν απορρίφθηκαν δύο νομοθετικά διατάγματα που είχε καταρτίσει ως απάντηση στις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις που ακολούθησαν την έξωση της 87χρονης Μαρίκαρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι της στη Μαδρίτη.

Η κοινοβουλευτική ήττα εντείνει την πολιτική πίεση προς την κυβέρνηση και ενισχύει τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, ενώ το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στις αποφάσεις που θα λάβει ο Ισπανός πρωθυπουργός για την επόμενη ημέρα.

Παράλληλα, ο Πέδρο Σάντσεθ ακύρωσε το υπόλοιπο πρόγραμμα των σημερινών υποχρεώσεών του, ενισχύοντας την αίσθηση ότι η κυβέρνηση βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις.

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