Ξανά στους δρόμους οι καλλιτέχνες - Μεγάλη κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού

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Ραντεβού έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού, στην οδό Μπουμπουλίνας (20-22), δίνουν σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 11:00 το πρωί, καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στον χώρο του πολιτισμού. Με βασικό σύνθημα «Ο πολιτισμός είναι δημόσιο αγαθό και δεν είναι πολυτέλεια», τα σωματεία και οι εργαζόμενοι προχωρούν σε δυναμική κινητοποίηση διαμαρτυρόμενοι για τη δραματική συρρίκνωση της δημόσιας χρηματοδότησης, την έλλειψη διαφάνειας, αλλά και το κύμα συγκεκαλυμμένων απολύσεων σε μεγάλους εποπτευόμενους φορείς.

Λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη συγκέντρωση, ο καλλιτεχνικός κόσμος ξεκαθαρίζει πως η σημερινή ημέρα είναι κομβική για την ίδια τη βιωσιμότητα της ανεξάρτητης δημιουργίας και των εργασιακών δικαιωμάτων.

Το «ψαλίδι» του 16% και το χτύπημα στις ανεξάρτητες παραγωγές

Κεντρικό σημείο τριβής αποτελεί ο θεσμός των επιχορηγήσεων θεάτρου και χορού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, για το 2026 διατέθηκαν συνολικά μόλις 2,36 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 440.000 ευρώ (ή 16%) σε σχέση με τα 2,8 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς. Η περικοπή αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευθεί λόγω ακρίβειας.

Όπως επισημαίνουν, η μείωση της κρατικής στήριξης μετακυλίει τελικά το κόστος στις πλάτες των ίδιων των εργαζομένων, πλήττοντας άμεσα το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, καταγγέλλεται σοβαρό έλλειμμα διαφάνειας στον χορό: βασικά στοιχεία για τις έδρες των επιχορηγούμενων ΑΜΚΕ και τις κατηγορίες αιτημάτων παραμένουν στο σκοτάδι, η Θεσσαλονίκη απουσιάζει παντελώς από τις εγκρίσεις των ανεξάρτητων σχημάτων, ενώ τα φετινά αποτελέσματα ανακοινώθηκαν με 7 μήνες καθυστέρηση, τινάζοντας στον αέρα κάθε δυνατότητα έγκαιρου προγραμματισμού.

Απολύσεις με τον μανδύα της «μη ανανέωσης»

Το κλίμα δυναμιτίζουν και οι εξελίξεις σε μεγάλους Οργανισμούς, όπως το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ) και το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Εργαζόμενοι που απασχολούνται επί σειρά ετών καλύπτοντας πάγιες ανάγκες με διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ενημερώνονται πλέον αιφνιδιαστικά —λίγο πριν τη λήξη τους— ότι δεν θα ανανεωθούν.

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν αυτή την πρακτική ως ωμή, αιφνιδιαστική απόλυση. Στο πλαίσιο αυτό, η σημερινή κινητοποίηση στο Υπουργείο στηρίζει ενεργά και τις απεργιακές κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται σήμερα, Δευτέρα 5/10 (όπως και την Πέμπτη 1/10) από τους εργαζόμενους στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

«Εργασιακές σχέσεις στο χειρότερο σημείο των τελευταίων 15 ετών»

Ο καλλιτεχνικός κόσμος κάνει λόγο για ένα τοπίο ανυπαρξίας θεσμικού πλαισίου και πολιτικής υποστήριξης των συλλογικών συμβάσεων. Κατηγορούν μάλιστα το Υπουργείο Πολιτισμού ότι όχι μόνο παρακολουθεί αμέτοχο τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, αλλά την ενθαρρύνει.

Οι άνθρωποι του πολιτισμού που ετοιμάζονται σε λίγη ώρα να συγκεντρωθούν στην οδό Μπουμπουλίνας τονίζουν πως η τέχνη τους δεν είναι χόμπι, ούτε οι ίδιοι αναλώσιμοι, προτάσσοντας ένα ξεκάθαρο διεκδικητικό πλαίσιο:

Γενναία αύξηση του ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού για τον Πολιτισμό.

Άμεση έκτακτη επιχορήγηση για το 2026, με εγγύηση ότι δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση ή αποκλεισμός για τις ομάδες που θα αρνηθούν τη φετινή ανεπαρκή χρηματοδότηση ή θα αναγκαστούν να προσαρμόσουν το πρόγραμμά τους.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας παντού, δημόσιους πόρους, εργασιακά δικαιώματα και αξιοπρεπείς αμοιβές, για την ουσιαστική στήριξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Καμία ανοχή στο καθεστώς των συγκαλυμμένων απολύσεων.

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