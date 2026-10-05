ΔΕΥ.05 Οκτ 2026 13:16
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Νίκος Ανδρουλάκης: Είμαστε όλοι δίπλα στην Εθνική Ομάδα (βίντεο)

Νίκος Ανδρουλάκης
clock 11:21 | 05/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρακολούθησε χθες το βράδυ τον αγώνα της Εθνικής μας με την Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη. Σε βίντεο που ανήρτησε σήμερα το πρωί στο Ιnstagram δηλώνει την στήριξή του για τη διεκδίκηση των στόχων της.

«Μια Εθνική Ελλάδος γεμάτη ταλέντο, πάθος και ήθος. Το μέλλον της δείχνει λαμπρό. Μια ομάδα που μας ενώνει και μας κάνει περήφανους. Είμαστε όλοι δίπλα της», ήταν το μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Κρίσιμη σύσκεψη για την αποκατάσταση των ζημιών από την πρωτοφανή κακοκαιρία

Ηράκλειο: Πλημμύρισε ξανά το νηπιαγωγείο του Σγουροκεφαλίου - «Φτάνει πια», λένε γονείς και εκπαιδευτικοί

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Νίκος Ανδρουλάκης Εθνική Ομάδα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis