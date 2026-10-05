Νίκος Ανδρουλάκης: Είμαστε όλοι δίπλα στην Εθνική Ομάδα (βίντεο)

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρακολούθησε χθες το βράδυ τον αγώνα της Εθνικής μας με την Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη. Σε βίντεο που ανήρτησε σήμερα το πρωί στο Ιnstagram δηλώνει την στήριξή του για τη διεκδίκηση των στόχων της.

«Μια Εθνική Ελλάδος γεμάτη ταλέντο, πάθος και ήθος. Το μέλλον της δείχνει λαμπρό. Μια ομάδα που μας ενώνει και μας κάνει περήφανους. Είμαστε όλοι δίπλα της», ήταν το μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Κρίσιμη σύσκεψη για την αποκατάσταση των ζημιών από την πρωτοφανή κακοκαιρία

Ηράκλειο: Πλημμύρισε ξανά το νηπιαγωγείο του Σγουροκεφαλίου - «Φτάνει πια», λένε γονείς και εκπαιδευτικοί