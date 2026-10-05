Νέες στάσεις εργασίας στα σχολεία: Στα «κάγκελα» η ΟΛΜΕ για υπερωρίες και αξιολόγηση

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Σε πανελλαδικές κυλιόμενες μονόωρες στάσεις εργασίας προχωρά η ΟΛΜΕ, με τις κινητοποιήσεις να ξεκινούν από σήμερα και να συνεχίζονται έως και τις 30 Οκτωβρίου, σε μια κίνηση στήριξης των εκπαιδευτικών στους οποίους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες.

Την απόφαση έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ, εντάσσοντας τις κινητοποιήσεις στο πλαίσιο των συνδικαλιστικών αντιδράσεων απέναντι σε μέτρα που αφορούν τη λειτουργία των σχολείων και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Μονόωρες στάσεις για τις υποχρεωτικές υπερωρίες

Οι μονόωρες στάσεις εργασίας αφορούν εκπαιδευτικούς που καλούνται να αναλάβουν υποχρεωτικές υπερωρίες.

Η ΟΛΜΕ καλεί τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις, προκειμένου να υπάρξει συνδικαλιστική κάλυψη απέναντι στην ανάθεση των συγκεκριμένων υπερωριακών διδακτικών ωρών.

Ανάλογα με τον τρόπο και τη διάρκεια συμμετοχής ενός εκπαιδευτικού στη στάση εργασίας, το μάθημα που έχει αναλάβει μπορεί να μην πραγματοποιηθεί για μία ή και περισσότερες ημέρες.

Τρίωρες στάσεις για την αξιολόγηση

Παράλληλα, η ΟΛΜΕ έχει προκηρύξει, για το ίδιο χρονικό διάστημα, τρίωρες στάσεις εργασίας που θα πραγματοποιούνται είτε κατά την πρώτη είτε κατά τη δεύτερη βάρδια εργασίας.

Οι συγκεκριμένες κινητοποιήσεις εντάσσονται στην ευρύτερη αντίδραση της Ομοσπονδίας απέναντι στην εφαρμογή διατάξεων του νόμου που συνδέονται με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Μεταξύ άλλων, η ΟΛΜΕ αντιδρά στις προβλέψεις που αφορούν την παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές, εκφράζοντας την αντίθεσή της στον συγκεκριμένο τρόπο εφαρμογής της αξιολόγησης.

Οι κινητοποιήσεις έως τις 30 Οκτωβρίου

Με τις δύο μορφές στάσεων εργασίας, η ΟΛΜΕ επιχειρεί να ασκήσει συνδικαλιστική πίεση σε δύο βασικά μέτωπα: την ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών και τις προβλέψεις για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Οι κινητοποιήσεις θα βρίσκονται σε ισχύ έως και τις 30 Οκτωβρίου, καλύπτοντας τους εκπαιδευτικούς που επιλέγουν να συμμετάσχουν στις στάσεις εργασίας.

Η συμμετοχή μπορεί να επηρεάσει τη διεξαγωγή συγκεκριμένων μαθημάτων, ανάλογα με το ωράριο, τη βάρδια και τη διάρκεια της στάσης εργασίας.

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