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Ο μικρότερος γιος του Γιάννη Πλούταρχου τραγούδησε «Φυσάει Πολύ» δίπλα στον Γιώργο Κακοσαίο

ακοσαιος
clock 12:00 | 05/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο μικρότερος γιος του Γιάννη Πλούταρχου, Κωνσταντίνος, τραγούδησει το "Φυσάει πολύ" του πατέρα του και εντυπωσίασε.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, καταγράφηκε η στιγμή που ο Γιώργος Κακοσαίος κατέβηκε από τη σκηνή και έδωσε το μικρόφωνο στον αδερφό του. 

Στη συνέχεια, είπε το «Περνάς Καλά» και το «Καρδιά Μου Ήσουν Γυάλινη».

A post shared by Giorgos Liatis (@giorgos_liatis_official)

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