Ο μικρότερος γιος του Γιάννη Πλούταρχου τραγούδησε «Φυσάει Πολύ» δίπλα στον Γιώργο Κακοσαίο

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Ο μικρότερος γιος του Γιάννη Πλούταρχου, Κωνσταντίνος, τραγούδησει το "Φυσάει πολύ" του πατέρα του και εντυπωσίασε.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, καταγράφηκε η στιγμή που ο Γιώργος Κακοσαίος κατέβηκε από τη σκηνή και έδωσε το μικρόφωνο στον αδερφό του.

Στη συνέχεια, είπε το «Περνάς Καλά» και το «Καρδιά Μου Ήσουν Γυάλινη».

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