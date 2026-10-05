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ΚΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Πρώτα χιόνια στον Ψηλορείτη: Οι κορυφές ντύθηκαν στα λευκά (εικόνες)

Χιόνια στην κορυφή του Ψηλορείτη
clock 11:52 | 05/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με την επέλαση της κακοκαιρίας στην Κρήτη και τα πρώτα χιόνια του φετινού φθινοπώρου έκαναν την εμφάνισή τους στον Ψηλορείτη, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό χειμωνιάτικο σκηνικό στις υψηλότερες κορυφές του βουνού.

Η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας τις τελευταίες ημέρες έφερε τις πρώτες νιφάδες στα μεγάλα υψόμετρα, με το λευκό να αρχίζει να καλύπτει τις κορυφές και να αλλάζει το τοπίο.

Χιόνια στην κορυφή του Ψηλορείτη

Η εικόνα του χιονισμένου Ψηλορείτη, ενώ βρισκόμαστε μόλις στις αρχές Οκτωβρίου, είναι εντυπωσιακή και σηματοδοτεί την πρώτη έντονη χειμωνιάτικη «πινελιά» στην Κρήτη.

Χιόνια στην κορυφή του Ψηλορείτη

Το σκηνικό συμπληρώνουν οι χαμηλές, για την εποχή, θερμοκρασίες και οι βροχές που σημειώνονται σε αρκετές περιοχές του νησιού.

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