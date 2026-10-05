Πρώτα χιόνια στον Ψηλορείτη: Οι κορυφές ντύθηκαν στα λευκά (εικόνες)

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Με την επέλαση της κακοκαιρίας στην Κρήτη και τα πρώτα χιόνια του φετινού φθινοπώρου έκαναν την εμφάνισή τους στον Ψηλορείτη, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό χειμωνιάτικο σκηνικό στις υψηλότερες κορυφές του βουνού.

Η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας τις τελευταίες ημέρες έφερε τις πρώτες νιφάδες στα μεγάλα υψόμετρα, με το λευκό να αρχίζει να καλύπτει τις κορυφές και να αλλάζει το τοπίο.

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Η εικόνα του χιονισμένου Ψηλορείτη, ενώ βρισκόμαστε μόλις στις αρχές Οκτωβρίου, είναι εντυπωσιακή και σηματοδοτεί την πρώτη έντονη χειμωνιάτικη «πινελιά» στην Κρήτη.

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Το σκηνικό συμπληρώνουν οι χαμηλές, για την εποχή, θερμοκρασίες και οι βροχές που σημειώνονται σε αρκετές περιοχές του νησιού.

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