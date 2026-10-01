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GOSSIP - LIFESTYLE

Δυο Μαύρα Πουκαμίσα: Ένα φιλί φέρνει τα πάνω κάτω και γίνεται αιτία ρωγμής ανάμεσα σε δύο φίλους

πουκ
clock 11:00 | 05/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τι θα δούμε απόψε στη σειρά Δύο Μαύρα Πουκάμισα;

Επεισόδιο 9: Ένα φιλί φέρνει τα πάνω κάτω και γίνεται αιτία ρωγμής ανάμεσα σε δύο φίλους. Η Μαρκέλλα προσπαθεί να διαχειριστεί τη σύγχυση που της προκάλεσαν ο Μιχάλης και ο Μανούσος, την ώρα που ένα μπουκέτο με τριάντα κόκκινα τριαντάφυλλα στο σπίτι της πυροδοτεί νέες υποψίες. Ο Σήφης περνά κρυφά τη νύχτα του με μια κοπέλα, χωρίς να αποκαλύψει τίποτα σε κανέναν, προκαλώντας ανησυχία και ερωτήματα στους δικούς του ανθρώπους. Ο Λευτέρης γυρίζει σπίτι, όμως η επανεμφάνιση της Μαρίας ανακινεί ένα επικίνδυνο παρελθόν. Και ενώ η Μαρκέλλα κάνει το βήμα να πλησιάσει τον Μανούσο, εκείνος την αιφνιδιάζει, γυρίζοντάς της την πλάτη, τη στιγμή που όλα έδειχναν να αλλάζουν.

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