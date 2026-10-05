Γαλλία: Φουντώνει η μαθητική εξέγερση – Έως και 500 σχολεία κλειστά, πάνω από 5.000 συλλήψεις

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Νέα εβδομάδα έντασης αρχίζει στη Γαλλία, καθώς οι μαζικές μαθητικές κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν από την περιοχή του Παρισιού έχουν πλέον εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα, φέρνοντας την κυβέρνηση αντιμέτωπη με μια σοβαρή κρίση στον χώρο της εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με το BBC, από 400 έως 500 λύκεια αναμένεται να παραμείνουν τη Δευτέρα πλήρως ή μερικώς κλειστά, καθώς οι Αρχές εκτιμούν ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν πληρούνται οι αναγκαίες συνθήκες ασφαλείας.

Την ίδια εικόνα μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), επικαλούμενο τον υπουργό Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ. Σύμφωνα με τον υπουργό, 24 σχολεία έχουν πυρποληθεί ή λεηλατηθεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων, ενώ 78 εργαζόμενοι στον χώρο της εκπαίδευσης έχουν τραυματιστεί. To κλείσιμο των σχολείων αντιμετωπίζεται κυρίως ως μέτρο ασφαλείας ενόψει και των νέων μαζικών κινητοποιήσεων που έχουν προγραμματιστεί για την Τρίτη.

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Από ένα σχολείο του Παρισιού σε ένα πανεθνικό κίνημα

Οι κινητοποιήσεις άρχισαν στις 17 Σεπτεμβρίου στο λύκειο Saint-Exupéry, στο Κρετέι της ευρύτερης περιοχής του Παρισιού, με αφορμή τις ελλείψεις προσωπικού και πόρων, σύμφωνα με το AFP.

Μέσα σε λίγες ημέρες, ωστόσο, η δυσαρέσκεια εξαπλώθηκε και σε άλλες περιοχές της χώρας. Μαθητές άρχισαν να αποκλείουν τις εισόδους σχολικών κτιρίων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι κινητοποιήσεις εξελίχθηκαν σε συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Σύμφωνα με το BBC, διαδηλώσεις έχουν πραγματοποιηθεί, εκτός από το Παρίσι, σε πόλεις όπως το Μονπελιέ, η Νάντη και η Μασσαλία.

Την Παρασκευή, 735 από τα περίπου 3.700 σχολεία της χώρας είχαν επηρεαστεί με κάποιον τρόπο από τις κινητοποιήσεις.

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Τι ζητούν οι μαθητές

Πίσω από τις κινητοποιήσεις βρίσκεται ένα ευρύ φάσμα αιτημάτων που αφορούν την καθημερινότητα των μαθητών στα γαλλικά λύκεια.

Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τις συχνές απουσίες εκπαιδευτικών και τις κενές θέσεις προσωπικού, τις πολυπληθείς τάξεις, τα ιδιαίτερα επιβαρυμένα σχολικά προγράμματα και την κατάσταση πολλών σχολικών κτιρίων.

Eνα από τα βασικά παράπονα αφορά τη μεγάλη διάρκεια της σχολικής ημέρας, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εκτείνεται από τις 08:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα.

Στα αιτήματα περιλαμβάνονται επίσης η αντιμετώπιση των προβλημάτων στις σχολικές υποδομές και η βελτίωση των συνθηκών μέσα στις αίθουσες, οι οποίες κατά τις περιόδους καύσωνα μπορεί να αναπτύσσουν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.

Παράλληλα, μαθητές εκφράζουν δυσαρέσκεια για τον τρόπο λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εισαγωγής στα γαλλικά πανεπιστήμια, ζητώντας μεγαλύτερη διαφάνεια.

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