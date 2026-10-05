Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Πότε κλείνει η πλατφόρμα και τι ισχύει για τις «διπλές» αιτήσεις

Το επόμενο διάστημα θα κλείσει η πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ για την υποβολή αιτήσεων των ευάλωτων πολιτών σχετικά με την ένταξη τους στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ρεύματος. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, η πλατφόρμα για τις αιτήσεις του ΚΟΤ αναμένεται να τεθεί εκτός λειτουργίας μόλις λήξει η προθεσμία των φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2026.

Υπενθυμίζεται πως, η υφιστάμενη νομοθεσία προβλέπει πως οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται από τις 16 Μαρτίου έως τις 15 Ιουλίου. Συνεπώς, εάν δεν δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2026,τότε η πλατφόρμα φαίνεται πως θα απενεργοποιηθεί είτε στις 15 Ιουλίου του 2027 είτε την επόμενη ημέρα.

Σε κάθε περίπτωση, η ακριβής ημερομηνία για την απενεργοποίησή της πλατφόρμας του ΚΟΤ θα γνωστοποιηθεί στην ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ, https://www.idika.gr/kot/

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως, η εν λόγω πλατφόρμα θα παραμείνει κλειστή για 15 με 20 ημέρες, προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2026 και η ΗΔΙΚΑ να επεξεργαστεί τα στοιχεία αυτά για να εντοπίσει τους δικαιούχους του ΚΟΤ.

Και αφού κλείσει η πλατφόρμα, θα τεθεί εκ νέου σε λειτουργία και θα δοθεί το απαραίτητο χρονικό περιθώριο, ώστε να υποβάλουν νέα αίτηση οι εν ενεργεία δικαιούχοι του ΚΟΤ σχετικά με την ένταξη στο πρόγραμμα, έτσι ώστε να μην απενταχθούν αυτόματα και χάσουν την έκπτωση έως και 70% στον λογαριασμό ρεύματος για την κύρια κατοικία τους.

Τα SOS που πρέπει να γνωρίζετε

Ακόμη, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Τα τιμολόγια

Το ΚΟΤ αφορά μόνο οικιακά τιμολόγια και κύριες κατοικίες. Επίσης επισημαίνεται πως, όλοι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται να παρέχουν στους καταναλωτές ΚΟΤ (ΚΟΤ Α, ΚΟΤ Β και ΚΟΤ Γ)μέσω των χρωματιστών τιμολογίων ρεύματος (πράσινο, κίτρινο,μπλε), εφόσον πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά, περιουσιακά και κριτήρια.

Ο έλεγχος

Οι αιτήσεις του ΚΟΤ και του Μητρώου Ευάλωτων Πελατών θα ελεγχθούν βάσει:

της φορολογικής δήλωσης 2026 για τα εισοδήματα και τη σύνθεση νοικοκυριού.

της τελευταίας εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ (2026) για ακίνητη περιουσία

Η «διπλή» αίτηση

Εάν οι πολίτες υποβάλουν- σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα- νέα αίτηση για το ΚΟΤ πριν τη λήξη της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2026, δηλαδή πριν από τις 15 Ιουλίου 2027, τότε θα πρέπει να κάνουν την ίδια ενέργεια και μετά τη λήξη.

Συνεπώς, οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση για το ΚΟΤ μόνο όταν λήξει επίσημα η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων και αυτό επειδή, μόνο τότε το σύστημα θα ενημερωθεί για τα νέα φορολογικά στοιχεία τους.

Πηγή: enikonomia.gr

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