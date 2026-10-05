Κρήτη - απάτες: Ταυτοποιήθηκαν δύο νεαροί - Πώς ξεγέλασαν έναν ανήλικο και μία γυναίκα

Η εμπεριστατωμένη έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση δύο περιπτώσεων απάτης και τη σύλληψη δυο ημεδαπών κατηγορουμένων για εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες.

Ειδικότερα, την 30.09.2026 άγνωστοι τηλεφώνησαν σε 66χρονη ημεδαπή στο Ηρακλειο παρουσιαζόμενοι ως υπάλληλοι εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και την έπεισαν να συγκεντρώσει κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ και το χρηματικό ποσό των 270 ευρώ σε εξωτερικό χώρο της οικίας της από όπου άγνωστα άτομα τα παρέλαβαν .

Με το ίδιο πρόσχημα ,άγνωστοι έπεισαν τηλεφωνικά την 03.10.2026 ανήλικο να τοποθετήσει κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ και χρηματικό ποσό 5.500 ευρώ σε εξωτερικό χώρο της οικίας του από όπου παρελήφθησαν από αγνώστους δράστες.

Από την προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας ταυτοποιήθηκαν, και για τις δυο περιπτώσεις, ως δράστες της παραλαβής των χρημάτων-κοσμημάτων (εισπράκτορες) 23χρονος ημεδαπός και 22χρονη ημεδαπή οι οποίοι εντοπίστηκαν πρωινές ώρες χθες (04.10.2026) σε περιοχή του Δήμου Μεγαρέων όπου και συνελήφθησαν με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση καθώς και περιστατικά εξαπάτησης πολιτών που λαμβάνουν χώρα το τελευταίο διάστημα από επιτήδειους που εμφανίζονται τηλεφωνικά ή δια ζώσης ως λογιστές, αστυνομικοί, γιατροί, υπάλληλοι εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας κ.α. απαιτώντας και αποσπώντας χρηματικά ποσά, κυρίως από ηλικιωμένους, υπενθυμίζεται:

• Μην εμπιστεύεστε αγνώστους που σας τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες.



• Μην αποκαλύπτετε αν έχετε στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα.



• Μην παραδίδετε χρήματα ή τιμαλφή σε κανέναν.



• Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με τον δήθεν λογιστή σας ή οικείο σας πρόσωπο.



• Χρησιμοποιήστε άλλη τηλεφωνική συσκευή για την επικοινωνία με τον λογιστή σας ή το οικείο σας πρόσωπο, καθώς ενδέχεται οι δράστες να βρίσκονται ακόμη στη «γραμμή».



• Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει.



• Εφόσον άγνωστο άτομο εισέλθει στην οικία σας με οποιαδήποτε πρόφαση (π.χ. διεξαγωγή έρευνας, πώληση κάποιου προϊόντος, ανάγκη να πραγματοποιήσουν μια κλήση κ.λπ.), να μην επιτρέπετε να μεταβαίνει σε άλλους χώρους του σπιτιού σας, πέραν αυτών που χρειάζεται και ποτέ να μην χάνετε την οπτική επαφή μαζί του. Στην περίπτωση αυτή, να προσέχετε τα προσωπικά σας αντικείμενα, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αφαίρεσής τους με τη μέθοδο της απασχόλησης.



• Να μην δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού.



Επισημαίνεται ότι από νοσοκομεία ή από δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπάλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν.



Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).

Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των δραστών, καθώς και τα οχήματα με τα οποία κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, χρώμα κ.λπ.), για να βοηθήσετε το έργο των διωκτικών Αρχών.

Ενημερώνετε πάντα την Αστυνομία, ακόμα και στην περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Να ενημερώνετε τα οικεία σας πρόσωπα (του στενού και ευρύτερου συγγενικού, φιλικού και κοινωνικού περιβάλλοντος) και ιδιαιτέρως τα ηλικιωμένα άτομα σχετικά με το περιεχόμενο του παρόντος και να τους συμβουλεύετε σχετικά, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο θυματοποίησης τους.

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