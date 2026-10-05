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GOSSIP - LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα: Με την ελληνική σημαία στη συναυλία του στη Βοστώνη

Νίκα
clock 13:00 | 05/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρέθηκε στη Βοστώνη για συναυλία του. Η σύζυγός του τραγουδιστή, Αλεξάνδρα Νίκα,  πόσταρε φωτογραφίες από την εμφάνισή του, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο.

Σε μία από τις φωτογραφίες που πόσταρε ο τραγουδιστής ποζάρει με την ελληνική σημαία.

Από την άλλη, ο τραγουδιστής ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξή του.

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«Χάρη σε εσάς, αυτή η συναυλία έγινε η δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία του Agganis Arena. Είναι απίστευτο. Σας είμαι πολύ ευγνώμων», έγραψε ο τραγουδιστής.

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Κωνσταντίνος Αργυρός Βοστωνη
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