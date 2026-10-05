ΒΟΑΚ: Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ύψος της Σούδας και στο τμήμα Μουρνιές - Βαμβακόπουλο

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας ισχύουν σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου «BOAK», με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων με σκοπό την εκτέλεση εργασιών.

Συγκεκριμένα, από την 1η.10.26 έως και τις 10.10.26, στο ύψος του κόμβου Σούδας, από τη χ/θ 05+400 έως τη χ/θ 06+250, καθ’ ολη τη διάρκεια του 24ώρου, με στένωση λωρίδων ενώ θα διακοπεί η κυκλοφορία στις υφιστάμενες λωρίδες προσπέρασης σε όλο το προαναφερόμενο τμήμα.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Μέχρι τις 3/2/2027 τα έργα στο τμήμα ΜΟΥΡΝΙΕΣ - ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας ισχύουν σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου «BOAK», με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων με σκοπό την εκτέλεση εργασιών.

Συγκεκριμένα, από τις 2.10.26 έως και τις 3.2.27, από τον κόμβο Μουρνιών έως τον κόμβο Βαμβακόπουλο, από τη χ/θ 00+050 έως τη χ/θ 01+800, καθ’ ολη τη διάρκεια του 24ώρου, με στένωση λωρίδων κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η «Δικταίον Παραχωρήσεις» έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η «Δικταίον Παραχωρήσεις» ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι καλούνται να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στα σημεία των εργασιών, να ακολουθούν την προσωρινή σήμανση και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Τροχαίας, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις και να διασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία κατά τις ώρες εφαρμογής των μέτρων.

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