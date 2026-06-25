Τέλος στα 130 χλμ./ώρα στην Εθνική Οδό -Πόσο θα είναι τα νέα όρια ταχύτητας;

Τα όρια ταχύτητας αλλάζουν σε πολλές χώρες της Ευρώπης και ήδη έχει αρχίσει να εφαρμόζεται το νέο ανώτατο όριο ταχύτητας.



Η Ευρώπη συζητά εδώ και μήνες για την μέγιστη και ελάχιστη ταχύτητα με την οποία πρέπει να ταξιδεύουν οι οδηγοί στους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας της ηπείρου. Έτσι, ενώ χώρες όπως η Γερμανία έχουν τμήματα στην Autobahn όπου δεν υπάρχουν καν ανώτατα όρια ταχύτητας, άλλες όπως η Εσθονία έχουν αυτοκινητόδρομους όπου δεν μπορεί να κινηθεί με ταχύτητα άνω των 90 χλμ./ώρα.

Η Ισπανία βρίσκεται σε μια ενδιάμεση κατάσταση, με το όριο των 120 χλμ./ώρα να διέπει τα περισσότερα τμήματα των οδών ταχείας κυκλοφορίας. Οι χώρες της Σκανδιναβικής χερσονήσου και η Κύπρος μας, μειώνουν το ανώτατο όριο ταχύτητας μεταξύ 100 και 110 χλμ./ώρα, αλλά υπάρχουν και αρκετές χώρες που το ανεβάζουν.

Τα καλύτερα παραδείγματα, υπό αυτή την έννοια, θα μπορούσαν να είναι χώρες όπως η Πολωνία ή η Βουλγαρία, που έχουν τμήματα αυτοκινητόδρομων με όριο τα 140 χλμ./ώρα, καθώς και άλλα κράτη που έχουν θέσει μέγιστο όριο τα 130 χλμ./ώρα (Κροατία, Σλοβακία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Σλοβενία, Ουγγαρία, Ελλάδα και Αυστρία).

Με τόσες διαφορές στα μέγιστα όρια ταχύτητας της Ευρώπης, είναι πιθανό να υπάρξουν προβλήματα συνεννόησης. Ταυτόχρονα όμως, δύο ακόμα χώρες σκοπεύουν να αυξήσουν το μέγιστο όριο ταχύτητας, ακολουθώντας τη σύγχρονη τάση. Αυτές είναι η Τσεχία και η Ιταλία.

Η Τσεχική Δημοκρατία ενέκρινε ήδη από το κοινοβούλιο την αύξηση του ορίου ταχύτητας από τα 130 χλμ./ώρα στα 150 χλμ./ώρα. Η νέα αυτή απόφαση θα εφαρμοστεί από το 2026 σε ορισμένα τμήματα του αυτοκινητόδρομου που, λογικά, πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας για να μπορούν να ταξιδεύουν οι πολίτες με ασφάλεια.

Η Ιταλία έχει ήδη εγείρει την ίδια πρωτοβουλία από την περασμένη άνοιξη, για να επιτύχει τη θέσπιση του νέου ορίου των 150 χλμ./ώρα σε συγκεκριμένα τμήματα των αυτοκινητόδρομων, όπου θεωρούνται ασφαλή και με καλή ορατότητα.

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