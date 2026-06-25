Βγήκαν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026: Στο results minedu οι βαθμολογίες ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων έδωσε το υπουργείο Παιδείας, καθώς ανακοινώθηκαν επίσημα τα αποτελέσματα για τις Πανελλήνιες 2026, με τους μαθητές να γνωρίζουν πλέον τις επιδόσεις τους στις φετινές εξετάσεις.

Μετά τη δημοσιοποίηση των βαθμών για τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους μέσω τριών εναλλακτικών οδών. Το επόμενο καθοριστικό βήμα για τους υποψηφίους είναι η προσεκτική συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου με τις σχολές προτίμησής τους, μια διαδικασία που προηγείται της τελικής ανακοίνωσης για τις Βάσεις 2026, η οποία είναι προγραμματισμένη για τα τέλη του ερχόμενου Ιουλίου.

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Οι 3 τρόποι για να δείτε τους βαθμούς

Η ενημέρωση των υποψηφίων για τις βαθμολογικές τους επιδόσεις πραγματοποιείται και φέτος με τρεις συγκεκριμένες μεθόδους, διασφαλίζοντας την άμεση πρόσβαση στα στοιχεία.

Μέσω γραπτού μηνύματος (SMS): Οι βαθμοί αποστέλλονται απευθείας στα κινητά τηλέφωνα των υποψηφίων, εφόσον είχαν υποβάλει τη σχετική αίτηση-δήλωση κατά την περίοδο που η πλατφόρμα εγγραφών ήταν ανοιχτή.

Μέσω της επίσημης ψηφιακής πλατφόρμας: Οι μαθητές μπορούν να επισκεφθούν την ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας στη διεύθυνση results.it.minedu.gov.gr. Για την πρόσβαση στο σύστημα, απαιτείται η εισαγωγή του προσωπικού 8ψήφιου κωδικού του υποψηφίου, καθώς και των τεσσάρων αρχικών γραμμάτων από τα προσωπικά τους στοιχεία (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο).

Μέσω των σχολείων: Οι καταστάσεις με τα αποτελέσματα αποστέλλονται και αναρτώνται στα Λύκεια ολόκληρης της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οι σχετικοί πίνακες περιλαμβάνουν μόνο τον κωδικό του κάθε υποψηφίου και τις αντίστοιχες βαθμολογίες ανά μάθημα, χωρίς να αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα.

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Υπολογισμός μορίων

Το υπουργείο Παιδείας έχει δημιουργήσει μια πρακτική εφαρμογή, όπου οι υποψήφιοι καταχωρούν τις επιδόσεις τους στα μαθήματα και βλέπουν κατευθείαν τα μόριά τους για όλα τα διαθέσιμα Τμήματα/Σχολές του Πεδίου ή του Τομέα τους. Το σύστημα λαμβάνει υπόψη τους γραπτούς βαθμούς και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, ενώ η εφαρμογή είναι προσβάσιμη στο https://markcalc.it.minedu.gov.gr/.

Ο βασικός κανόνας για τον υπολογισμό μορίων στις Πανελλαδικές είναι ο πολλαπλασιασμός του βαθμού κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος (στην κλίμακα 0-20) με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. Στη συνέχεια, τα τέσσερα γινόμενα προστίθενται και το αποτέλεσμα πολλαπλασιάζεται με το 1000.

Υπολογισμός μορίων: Αναλυτικά τα βήματα της διαδικασίας

Ο συνολικός αριθμός μορίων προκύπτει ακολουθώντας τα εξής βήματα:

Βαθμολογία: Λαμβάνεται ο γραπτός βαθμός στα 4 μαθήματα (με προσέγγιση ενός δεκαδικού ψηφίου).

Συντελεστές Βαρύτητας: Κάθε μάθημα διαθέτει διαφορετικό συντελεστή ανάλογα με το Πεδίο και τη σχολή (συνήθως 25%, 30% ή 40%, με το άθροισμα να φτάνει το 100%).

Υπολογισμός Γινομένου: Γίνεται πολλαπλασιασμός του βαθμού με τον ορισμένο συντελεστή.

Άθροισμα: Πρόσθεση των 4 γινομένων.

Τελικό Σύνολο: Πολλαπλασιασμός του αθροίσματος επί 1000.

Όσοι επιθυμούν να αποφύγουν τις χειρωνακτικές πράξεις, μπορούν να αξιοποιήσουν τη σελίδα του υπουργείου Παιδείας για ΓΕΛ/ΕΠΑΛ, την πλατφόρμα του Gov.gr ή ειδικούς πίνακες από εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Ο ρόλος των Ειδικών Μαθημάτων στον υπολογισμό μορίων

Για τις σχολές που απαιτούν εξέταση σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα, ο βαθμός (στην κλίμακα 0-20) πολλαπλασιάζεται με τον ειδικό συντελεστή που έχει ορίσει το εκάστοτε τμήμα. Δεδομένου ότι τα Α.Ε.Ι. εφαρμόζουν διαφορετικούς συντελεστές για τα ίδια μαθήματα, ο μη αυτόματος υπολογισμός καθίσταται ιδιαίτερα χρονοβόρος. Για τον λόγο αυτό, οι ψηφιακοί υπολογιστές μορίων που εφαρμόζουν αυτόματα τις σταθμίσεις αποτελούν την πιο πρακτική λύση.

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