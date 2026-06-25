Στην Κρήτη τα εγκαίνια του πρώτου Παρατηρητηρίου τοπίων της Ελλάδας

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ, σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, εγκαινίασε το πρώτο στην Ελλάδα Παρατηρητήριο Τοπίου Κρήτης, έναν μόνιμο μηχανισμό για την καταγραφή, προστασία και βιώσιμη διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος του νησιού. Η πρωτοβουλία όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη και τον Μανόλη Αργυράκη η Γ.Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Μαρία Κοζυράκη, εστιάζει στη συμμετοχική χαρτογράφηση και την ανάδειξη προστατευόμενων περιοχών, με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης να ενισχύει την περιβαλλοντική θωράκιση και την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο.

Ειδικότερα ανέφερε ότι στο ερευνητικό πρόγραμμα σε πρώτη φάση έχουν ενταχθεί τα Φαλάσαρνα, ο Μπάλος, η Γραμβούσα και το Ελαφονήσι ενώ όπως είπε το πρόγραμμα καταγραφής, αξιολόγησης και διαχρονικής παρακολούθησης της εξέλιξης τοπίων δεν εστιάζει μόνο στα παραλιακά τοπία αλλά και σε τοπία ορεινών περιοχών.

Το τοπίο όπως αναλύθηκε και σε πρόσφατη ημερίδα στα Χανιά για το Παρατηρητήριο αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης, αλλά και βασικό παράγοντα ποιότητας ζωής, ταυτότητας και βιώσιμης ανάπτυξης. Παράλληλα, δέχεται ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις από την κλιματική αλλαγή, τις μεταβολές στις χρήσεις γης, την τουριστική και αστική ανάπτυξη, τις υποδομές και την υποβάθμιση των φυσικών οικοσυστημάτων.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης σύμφωνα με την κ. Κοζυράκη συνεχίζει να στηρίζει και να συμμετέχει ενεργά στις πρωτοβουλίες που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης, συμβάλλοντας ενεργά στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο και στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στην Κρήτη. Η ίδια παρουσίασε όλα τα προστατευόμενα φυσικά αντικείμενα (σύνολα ή στοιχεία της φύσης και του τοπίου) που η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης είτε έχει χαρακτηρίσει με απόφαση Γενικού Γραμματέα, ή έχει δια των Υπηρεσιών της εκπονήσει τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες τεκμηρίωσης του χαρακτηρισμού τους- ως Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης, Προστατευόμενα Τοπία, και Προστατευόμενοι Φυσικοί Σχηματισμοί.

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