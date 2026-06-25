Ηράκλειο: Πέντε συλλήψεις μετά τους άσκοπους πυροβολισμούς στο γλέντι του χωριού

Τρόμο και αναστάτωση προκάλεσαν οι άσκοποι πυροβολισμοί που έπεσαν τα ξημερώματα της 24ης Ιουνίου κατά τη διάρκεια γλεντιού για το έθιμο του Κλήδονα σε δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Ηρακλείου, παρουσία περισσότερων από 1.500 ατόμων.

Η υπόθεση οδήγησε σε πέντε συλλήψεις, ενώ ως δράστης των πυροβολισμών φέρεται ο ίδιος ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου που διοργάνωσε την εκδήλωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 26χρονος φέρεται να προχώρησε στη ρίψη των άσκοπων πυροβολισμών μπροστά σε εκατοντάδες οικογένειες και μικρά παιδιά που βρίσκονταν στον χώρο της εκδήλωσης.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του όπου διαμένει μαζί με τους γονείς και τα δύο αδέλφια του. Κατά τους ελέγχους εντοπίστηκε νόμιμος αλλά και παράνομος οπλισμός, με αποτέλεσμα να συλληφθούν τόσο ο 26χρονος όσο και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Παράλληλα, κατά την αυτοψία που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στον χώρο του γλεντιού, εντοπίστηκαν πέντε πυροδοτημένοι κάλυκες φυσιγγίων, επιβεβαιώνοντας τη ρίψη πυροβολισμών κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Η επιχείρηση και η προανάκριση πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου.

Σην επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ αναφέρονται τα εξής:

Συνελήφθησαν, χθες (24.06.2026) πρωινές ώρες σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου από αστυνομικούς της Β’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου πέντε (5) ημεδαποί (τέσσερις άντρες και γυναίκα) ηλικίας από 25 έως 60 ετών κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και κατά περίπτωση ρίψη άσκοπων πυροβολισμών.

Ειδικότερα χθες (24.06.2026) πρώτες πρωινές ώρες κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε σε υπαίθριο χώρο σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, έγινε ρίψη άσκοπων πυροβολισμών.

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Από αστυνομικούς του Β΄Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε έρευνα στο χώρο που έλαβε χώρα η εκδήλωση, όπου ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν (5) κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων και συνελήφθη ο 25χρονος για τη ρίψη των άσκοπων πυροβολισμών.

Στη συνέχεια ακολούθησαν έρευνες στην οικία και σε αποθηκευτικό χώρο που κατέχουν και χρησιμοποιούν από κοινού οι συλληφθέντες όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

-1- πιστόλι με -2- γεμιστήρες,

-9- κυνηγητικά όπλα,

-1- αυτοσχέδιος σιγαστήρας,

-1- αυτοσχέδιο πιστόλι στυλό,

-278- πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων,

-3- κάλυκες σε μπρελόκ,

κοντάκι καραμπίνας,

δοχείο περιέχον σφαιρίδια αεροβόλου,

-1- βολίδα,

-6- μαχαίρια,

-1 μεταλλικό ξίφος με τη θήκη του,

-1 λαστιχένια ράβδο – γκλόπ,

-3- φυσιγγιοθήκες

Για τα ανωτέρω είδη οπλισμού κινήθηκαν διαδικασίες ανάκλησης των σχετικών αδειών και αφαίρεσης τους.

Η προανάκριση ενεργείται από το Β΄Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου

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