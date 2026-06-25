Η οικογένεια της Γουίτνεϊ Χιούστον διαψεύδει τους ισχυρισμούς της Όπρα Γουίνφρεϊ ότι ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών στην εκπομπή της

Η οικογένεια της Whitney Houston διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμους της Όπρα ότι η αείμνηστη τραγουδίστρια είχε μία άτυχη στιγμή σε εμφάνισή της στην εκπομπή της, ούσα υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.







Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην επιρροή που είχε το The Oprah Winfrey Show, υποστηρίζοντας ότι είχε είχε σώσει την αείμνηστη τραγουδίστρια, από δημόσιο εξευτελισμό, πείθοντας το κοινό της να μην καταγράψει το ντροπιαστικό περιστατικό που έδειχνε τη σταρ να πέφτει από τη σκηνή.







Ωστόσο, το ίδρυμα που διαχειρίζεται την κληρονομιά της Χιούστον διαφώνησε έντονα με την εκτίμηση της Όπρα για το συβάν και υποστήριξε ότι η τραγουδίστρια δεν βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών τη στιγμή της αμήχανης πτώσης της.







Η Πατ Χιούστον, νύφη της αείμνηστης τραγουδίστριας και επικεφαλής του ιδρύματος που διαχειρίζεται την περιουσία της, απάντησε στην ιστορία της Γουίνφρεϊ με ανάρτηση στο Instagram. «Η Γουίτνεϊ πράγματι έπεσε από τη σκηνή, αλλά αυτό συνέβη στη διάρκεια ενός sound check και οφειλόταν στο σκοτάδι του χώρου και στο γεγονός ότι δεν ήταν εξοικειωμένη με τη σκηνή. Δεν ήταν σε καμία περίπτωση υπό την επήρεια», υποστήριξε.







Αν και αναγνώρισε τη μακρόχρονη μάχη της Χιούστον με τον εθισμό και την κατάχρηση ουσιών: «Όπως πολλοί άνθρωποι, αντιμετώπισε προσωπικές μάχες, αλλά είναι ανακριβές και άδικο να συνδέεται αυτή η πάλη με κάθε εμφάνιση ή κάθε κεφάλαιο της ζωής της».

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