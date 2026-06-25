Ξεπερνά το Ρίο-Αντίρριο: Δείτε ποια είναι και πότε ανοίγει η μεγαλύτερη γέφυρα της χώρας

Ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη στη χώρα μας προχωρά με εντατικούς ρυθμούς, με τις τελευταίες εικόνες από τα εργοτάξια να δείχνουν ότι η κατασκευή μπαίνει σταδιακά σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη φάση.

Καθώς βρισκόμαστε ήδη στην καλοκαιρινή περίοδο, η πρόοδος στα μεγάλα έργα του εθνικού σχεδιασμού επιταχύνεται, με το χρονοδιάγραμμα πολλών σημαντικών έργων να τηρείται και τις αρχές να δίνουν έμφαση στην ολοκλήρωση κομβικών παρεμβάσεων που αναμένεται να αλλάξουν σημαντικά τις μετακινήσεις τα επόμενα χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά την επικείμενη ολοκλήρωση του βόρειου τμήματος του Ε65 τον Ιούλιο και τις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται να γίνουν και να ολοκληρωθούν εντός της θερινής περιόδου στον κόμβο Μεταμόρφωσης, ένα ακόμη εμβληματικό έργο προχωράει με σημαντικούς ρυθμούς τον τελευταίο καιρό.

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Ο λόγος περί του Flyover της Θεσσαλονίκης, το οποίο όχι μόνο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που υλοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα, αλλά αναμένεται μετά την ολοκλήρωσή του να αποτελέσει και τη μεγαλύτερη γέφυρα της χώρας.

Ουσιαστικά, μιλάμε για ένα που έργο έχει σχεδιαστεί με στόχο να αποσυμφορήσει την Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, βελτιώνοντας παράλληλα τις συνδέσεις με βασικούς οδικούς άξονες, όπως η ΠΑΘΕ, η Εγνατία Οδός, το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και η Χαλκιδική. Με την παράδοσή του στην κυκλοφορία, εκτιμάται ότι θα περιορίσει αισθητά τους χρόνους μετακίνησης και θα αναβαθμίσει συνολικά τη λειτουργία του οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής.

Παρά τις τεχνικές δυσκολίες που προκύπτουν τόσο από το ανάγλυφο της περιοχής όσο και από το γεγονός ότι οι εργασίες εξελίσσονται δίπλα σε έναν από τους πλέον επιβαρυμένους οδικούς άξονες της Θεσσαλονίκης, η πρόοδος του έργου παραμένει σταθερά υψηλή.

Μάλιστα, αυτό αποτυπώνεται και από τις τελευταίες εικόνες από τα εργοτάξια, οι οποίες δείχνουν ότι το χαρακτηριστικό κόκκινο καλούπι συνεχίζει αδιάκοπα την κατασκευή της υπερυψωμένης γέφυρας, με το μήκος του ολοκληρωμένου τμήματος να αυξάνεται διαρκώς.

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Παράλληλα, στο τμήμα της νέας γέφυρας στην περιοχή του Επταπυργίου έχουν ήδη ολοκληρωθεί σημαντικές σκυροδετήσεις, ενώ προχωρά η απομάκρυνση καλουπιών και σκαλωσιών, καθώς και οι απαραίτητες εργασίες στα συνοδά τεχνικά έργα.

Την ίδια στιγμή, το δεύτερο, μπλε καλούπι έχει ολοκληρώσει τα πρώτα τμήματα της κατασκευής του και προχωρά προς την επόμενη φάση, ενώ σημαντική πρόοδος καταγράφεται και στο τούνελ των Κωνσταντινοπολιτίκων, όπου τα νέα τοιχία αρχίζουν να διαμορφώνουν ξανά τη τελική εικόνα της κατασκευής.

Αντίστοιχα, στην περιοχή της γέφυρας Πυλαίας–Πανοράματος συνεχίζονται οι εργασίες μετά την κατεδάφιση του παλαιού τμήματος, με την κατασκευή της νέας γέφυρας να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα προχωρούν και οι παρεμβάσεις για τον νέο ανισόπεδο κόμβο 11Α, ο οποίος θα εξυπηρετεί την κίνηση προς Πολύγυρο και Χαλκιδική, συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανομή των κυκλοφοριακών φορτίων στην περιοχή.

Σε γενικότερο επίπεδο τεχνικών χαρακτηριστικών τώρα, το Flyover θα έχει μήκος περίπου 4 χιλιομέτρων και πλάτος 22 μέτρων, ενώ εκτιμάται ότι θα διπλασιάσει τη χωρητικότητα της Περιφερειακής Οδού, επιτρέποντας τη διέλευση έως και 10.000 οχημάτων ανά ώρα, έναντι περίπου 5.000 σήμερα. Το έργο υλοποιείται μέσω ΣΔΙΤ, με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 478 εκατ. ευρώ.

Tο έργο στοχεύει στην αποσυμφόρηση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού και στη σημαντική βελτίωση των συνδέσεων με βασικούς οδικούς άξονες, όπως η ΠΑΘΕ, η Εγνατία Οδό, καθώς και με το Αεροδρόμιο «Μακεδονία» και τη Χαλκιδική. Με την ολοκλήρωσή του, αναμένεται να μειώσει αισθητά τους χρόνους μετακίνησης και να αναβαθμίσει τη λειτουργικότητα του οδικού δικτύου.﻿

Σύμφωνα με τα επίσημα κυβερνητικά χείλη, η ολοκλήρωση τοποθετείται σε περίπου 13 μήνες, με στόχο την παράδοση του έργου στην κυκλοφορία την Άνοιξη του 2027.

Η επίσημη προθεσμία ολοκλήρωσης παραμένει η 16η Μαΐου 2027, ωστόσο υπάρχει πρόθεση από τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης να επιταχύνει ακόμη περισσότερο τις διαδικασίες, ώστε το έργο να παραδοθεί νωρίτερα

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