Μύκονος: Πώς δρούσε το κύκλωμα ναρκωτικών - Οι τουρίστες - πελάτες από τα πολυτελή van

O άνθρωπος με το χαρακτηριστικό τατουάζ στην πλάτη και τη... διαχρονική παρουσία του στη Μύκονο, εκεί όπου όλοι τον ήξεραν ως «Μανώλη», είναι σύμφωνα με τις Αρχές ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε σκληρά ναρκωτικά στο «νησί των ανέμων» και εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI.

Πρόκειται για 37χρονο Αλβανό που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στην Αθήνα έχοντας μπει στο κάδρο της Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ωστόσο, τα τελευταία πληροφοριακά δεδομένα που έφτασαν στους αστυνομικούς ανέφεραν ότι έχει μεταφέρει αυτή του τη δραστηριότητα στη Μύκονο.

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Ο φερόμενος αρχηγός

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Ο φερόμενος αρχηγός

Συνοδοιπόρος στη ζωή αλλά και …στην εγκληματική του δραστηριότητα φέρεται να ήταν η 38χρονη σύζυγός του, με καταγωγή από τη Ρουμανία, η οποία φαινομενικά ασχολείτο με την αισθητική και την ομορφιά.

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Η σύζυγος του φερόμενου αρχηγού

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Η σύζυγος του φερόμενου αρχηγού

Πρόκειται για μια πληθωρική, εντυπωσιακή ξανθιά γυναίκα στην οποία οι αστυνομικοί της Δίωξης αποδίδουν ρόλο διακινητή των ναρκωτικών.

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Το ζευγάρι (ο φερόμενος αρχηγός και η σύζυγός του)

Χειροπέδες σε κύκλωμα ναρκωτικών: Πάνω από 2,5 κιλά κοκαΐνης και εκατοντάδες χάπια

Κατά τη διάρκεια των αιφνιδιαστικών εφόδων που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών τόσο σε σπίτια και χώρο που χρησιμοποιούσαν ως «καβάτζα» όσο και στο Πέραμα και τον Πειραιά εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν πάνω από 2,5 κιλά κοκαΐνης, ένα κιλό ακατέργαστης κάνναβης, περισσότερα από 800 δισκία ecstasy, περίπου 700 γραμμάρια κεταμίνης και άλλη τόση ποσότητα MDMA , παραισθησιογόνα μανιτάρια, κάρτες που ήταν εμποτισμένες με ναρκωτική ουσία, ζυγαριές και νάιλον συσκευασίες για τα ναρκωτικά. Παράλληλα βρέθηκαν σχεδόν 95.000 ευρώ αλλά και 11.000 δολάρια ΗΠΑ.

Ωστόσο, εκτιμάται ότι τα μέλη της οργάνωσης ήδη είχαν προλάβει να «σπρώξουν» σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών.

Η «βιτρίνα» -Πώς «ψάρευαν» τους «πελάτες»

Ως «βιτρίνα» ο φερόμενος αρχηγός χρησιμοποιούσε, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, την εταιρεία του. Μία εταιρεία με VIP - πολυτελείς υπηρεσίες μεταφοράς τουριστών με βανάκια σε όλο το νησί της Μυκόνου.

Στη σελίδα της εταιρείας μάλιστα επισημαίνεται πως «…Μια προσεκτικά επιλεγμένη ομάδα επαγγελματιών οδηγών, με πολυετή εμπειρία στον τοπικό τουρισμό, είναι στη διάθεσή σας για να καλύψει κάθε σας ανάγκη και απαίτηση, με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια, πλήρη εχεμύθεια και μέγιστη ασφάλεια».

Παράλληλα αναφέρονται και στο… όραμα της εταιρείας.

«Σκεφτόμαστε πέρα από τα συνηθισμένα, για να φτάνουμε ακόμα πιο μακριά. Όραμά μας είναι να αναβαθμίζουμε συνεχώς την εμπειρία των πελατών μας, προσφέροντας υπηρεσίες που θέτουν νέα πρότυπα ποιότητας και πολυτέλειας».

Και φαίνεται ότι μέχρι ένα σημείο το είχαν πετύχει. Μέσα από την έρευνα, έμπειροι αξιωματικοί της Δίωξης Ναρκωτικών καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των τουριστών, τα μέλη της οργάνωσης «ψάρευαν» και τους «πελάτες» τους.

Αρχηγός και υπαρχηγός είχαν συλληφθεί για παραβάσεις του ΚΟΚ

Ο ρόλος του υπαρχηγού αποδίδεται σε 38χρονο Έλληνα, που επίσης συνελήφθη. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, είχε και αυτός εταιρεία με βανάκια εξυπηρετώντας τον ίδιο σκοπό. Αρχηγός και υπαρχηγός είχαν συλληφθεί για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ ο 37χρονος Αλβανός είχε συλληφθεί πριν από περίπου δέκα χρόνια και για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Συλλήψεις σε Μύκονο και Πέραμα

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης στη Μύκονο συνελήφθησαν ακόμα δύο μέλη της οργάνωσης. Πρόκειται για δύο Έλληνες, 25 και 39 ετών, οι οποίοι παρουσιάζονταν ως οδηγοί στη VIP εταιρεία του φερόμενου αρχηγού, από την οποία κατασχέθηκαν 4 βανάκια, αλλά επί της ουσίας ήταν και αυτοί διακινητές των ναρκωτικών ουσιών.

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Συλληφθείς, με ρόλο διακινητή, ήταν οδηγός στη vip εταιρεία

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Ακόμα ένας συλληφθείς με ρόλο διακινητή, ο οποίος ήταν οδηγός στη vip εταιρεία

Σε ταυτόχρονη επιχείρηση στο Πέραμα, συνελήφθη και η σύντροφος του υπαρχηγού, για την οποία ερευνάται εάν μετέφερε ποσότητες ναρκωτικών στη Μύκονο, εκεί όπου μετέβαινε κάθε Σαββατοκύριακο.

Τιμοκατάλογος κοκαΐνης στη Μύκονο -Η δράση του κυκλώματος

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να εντοπιστεί πώς γινόταν η προμήθεια ναρκωτικών, αν υπήρχε συγκεκριμένο πελατολόγιο και ποιο ήταν αυτό, καθώς και αν προέβαιναν σε ξέπλυμα των χρημάτων που αποκόμιζαν από τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Όσον αφορά τον…τιμοκατάλογο, είναι χαρακτηριστικό πως το ένα γραμμάριο κοκαΐνης το πουλούσαν από 100 έως 200 ευρώ. Η τιμή «έκλεινε» ανάλογα με το πού γινόταν η διακίνηση, καθώς αν η αγοραπωλησία πραγματοποιούνταν, για παράδειγμα, σε κάποιο club του νησιού ο «πελάτης» πλήρωνε κάτι παραπάνω.

Σημειώνεται πως η αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο από τη ΔΑΟΕ είναι η τρίτη κατά σειρά τις τελευταίες μέρες, αφού είχε προηγηθεί «απόβαση» σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, ενώ πρόκειται να ακολουθήσουν και άλλα νησιά.

Οι 6 συλληφθέντες αναμένεται σήμερα να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα με την εις βάρος τους δικογραφία, ενώ για την υπόθεση αναμένονται και οι επίσημες ανακοινώσεις.

ΠΗΓΗ: iefimerida.gr

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