Κρήτη: Με drones θα ψάχνουν τα ακαθάριστα οικόπεδα

Με τη χρήση drone ενισχύει φέτος τους ελέγχους πυροπροστασίας ηΔημοτική Αστυνομία Ιεράπετρας, αξιοποιώντας τη νέα τεχνολογία για την επιτήρηση περιοχών και τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της υπηρεσίας, στελέχη της Δημοτικής Αστυνομίας εκπαιδεύτηκαν από πιστοποιημένο εκπαιδευτή στη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τα οποία θα συμβάλουν στον έλεγχο ακαθάριστων οικοπέδων, στην επιτήρηση περιοχών υψηλού κινδύνου, στην υποστήριξη δράσεων Πολιτικής Προστασίας, αλλά και στον εντοπισμό μόνιμα δεμένων ή εγκαταλελειμμένων ζώων που ενδέχεται να κινδυνεύσουν σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλης φυσικής καταστροφής.

Παράλληλα, μετά τη λήξη της προθεσμίας καθαρισμού οικοπέδων, η Δημοτική Αστυνομία και η Πολιτική Προστασία του Δήμου ξεκινούν δειγματοληπτικούς επιτόπιους ελέγχους σε όλη την επικράτεια του Δήμου, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών.

Η ανταπόκριση των πολιτών τη φετινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα θετική, καθώς δηλώθηκαν και καθαρίστηκαν περίπου 1.600 οικόπεδα, αριθμός αυξημένος κατά 30% σε σχέση με πέρυσι.

Όπως επισημαίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, η πρόληψη αποτελεί το πιο αποτελεσματικό μέσο προστασίας για τους πολίτες, το περιβάλλον και τα ζώα, με την έγκαιρη λήψη μέτρων να θεωρείται καθοριστική ενόψει των αυξημένων κινδύνων της θερινής περιόδου.