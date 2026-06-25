Αλτσχάιμερ: Πρώτα συμπτώματα, στάδια της νόσου και ασκήσεις που ενισχύουν το μυαλό

Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι μια προοδευτική νευροεκφυλιστική διαταραχή που επηρεάζει τη μνήμη, τη σκέψη και τη συμπεριφορά. Ανήκει στις μορφές άνοιας και εξελίσσεται σταδιακά, με τα συμπτώματα να γίνονται πιο έντονα με την πάροδο του χρόνου.

Πρώτα συμπτώματα

Στα αρχικά στάδια, τα σημάδια είναι συχνά ήπια και μπορεί να αποδοθούν σε φυσιολογική γήρανση. Ωστόσο, ορισμένα χαρακτηριστικά είναι ενδεικτικά:

δυσκολία στην πρόσφατη μνήμη (ξεχνάει πρόσφατα γεγονότα ή συζητήσεις)

επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις

απώλεια προσανατολισμού σε γνωστά μέρη

δυσκολία εύρεσης λέξεων στην ομιλία

προβλήματα συγκέντρωσης και λήψης αποφάσεων

μικρές αλλαγές στη διάθεση ή την προσωπικότητα

Τα στάδια της νόσου

Η εξέλιξη της νόσου Αλτσχάιμερ χωρίζεται συνήθως σε τρία βασικά στάδια:

1. Ήπιο στάδιο

Αρχικά προβλήματα μνήμης

Δυσκολία στην οργάνωση καθημερινών δραστηριοτήτων

Ο ασθενής παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητος

2. Μέτριο στάδιο

Σημαντική απώλεια μνήμης

Σύγχυση για χρόνο και χώρο

Δυσκολία στην αναγνώριση προσώπων

Αυξημένη ανάγκη για βοήθεια στην καθημερινότητα

Πιθανές αλλαγές συμπεριφοράς (άγχος, επιθετικότητα)

3. Σοβαρό στάδιο

Βαριά γνωστική έκπτωση

Αδυναμία επικοινωνίας

Απώλεια βασικών δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης

Ο ασθενής χρειάζεται πλήρη φροντίδα

Ασκήσεις που βοηθούν το μυαλό

Αν και δεν σταματούν την εξέλιξη της νόσου, οι γνωστικές και σωματικές ασκήσεις μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση της λειτουργικότητας για μεγαλύτερο διάστημα.

Νοητικές ασκήσεις

σταυρόλεξα και γρίφοι

παιχνίδια μνήμης (π.χ. αντιστοίχιση καρτών)

ανάγνωση και συζήτηση βιβλίων

εκμάθηση απλών νέων δεξιοτήτων (π.χ. ζωγραφική, μουσική)

Σωματική άσκηση

καθημερινό περπάτημα

ήπια γυμναστική ή χορός

ασκήσεις ισορροπίας

Κοινωνική δραστηριότητα

συχνή επικοινωνία με οικογένεια και φίλους

συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες

κοινωνικές λέσχες ή ομάδες ηλικιωμένων

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