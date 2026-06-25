Από άγονη γη σε πράσινο βοσκότοπο: Το μεγαλύτερο ηλιακό πάρκο φιλοξενεί 20.000 πρόβατα

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα συνύπαρξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και φύσης καταγράφεται στην επαρχία Τσινγκχάι της Κίνας.

Εκεί, το μεγαλύτερο ηλιακό πάρκο του κόσμου έχει μεταμορφώσει το τοπίο μιας ξηρής και άγονης περιοχής, δημιουργώντας ένα νέο οικοσύστημα με πλούσια βλάστηση και εκτεταμένους βοσκότοπους.

Το γιγαντιαίο φωτοβολταϊκό συγκρότημα εκτείνεται σε περισσότερα από 600 τετραγωνικά χιλιόμετρα και διαθέτει πάνω από επτά εκατομμύρια ηλιακά πάνελ. Με εγκατεστημένη ισχύ που αγγίζει τα 21 γιγαβάτ, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές υποδομές που έχουν κατασκευαστεί παγκοσμίως.

Η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ξεπερνά τις 18.000 γιγαβατώρες, ωστόσο το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των επιστημόνων επικεντρώνεται στις αλλαγές που προκάλεσε στο περιβάλλον της περιοχής.

Πώς τα φωτοβολταϊκά δημιούργησαν νέους βοσκότοπους

Λίγα χρόνια μετά την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών πάνελ, οι ερευνητές παρατήρησαν σημαντική αύξηση της βλάστησης κάτω και ανάμεσα στις σειρές των εγκαταστάσεων.

Τα ηλιακά πάνελ λειτουργούν ως φυσικό εμπόδιο απέναντι στους ισχυρούς ανέμους, περιορίζοντας τη διάβρωση του εδάφους και προστατεύοντας την επιφάνεια από την απώλεια πολύτιμης υγρασίας.

Παράλληλα, το νερό που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των πάνελ απορροφάται από το έδαφος, ενώ η σκιά που δημιουργούν οι εγκαταστάσεις μειώνει τη θερμοκρασία και περιορίζει την εξάτμιση.

Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων διαμόρφωσε ένα νέο μικροκλίμα που ευνόησε την ανάπτυξη χόρτου και άλλης φυσικής βλάστησης σε μια περιοχή που μέχρι πρότινος θεωρούνταν σχεδόν ακατάλληλη για γεωργική ή κτηνοτροφική δραστηριότητα.

Τα «φωτοβολταϊκά πρόβατα» της Κίνας

Η ανάπτυξη της βλάστησης δημιούργησε ένα νέο πρόβλημα για τους διαχειριστές του πάρκου: πώς θα ελεγχόταν η συνεχής εξάπλωση του χόρτου.

Η λύση βρέθηκε μέσα από την παραδοσιακή κτηνοτροφία.

Κάθε χρόνο, από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο, περισσότερα από 20.000 πρόβατα μεταφέρονται στην περιοχή από γειτονικά χωριά και βόσκουν ανάμεσα στα φωτοβολταϊκά πάνελ.

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Για να διευκολυνθεί η παρουσία των ζώων, αρκετές εγκαταστάσεις έχουν τοποθετηθεί σε μεγαλύτερο ύψος, επιτρέποντας στα κοπάδια να κινούνται με άνεση κάτω από τις κατασκευές.

Το σύστημα αυτό αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσματικό, καθώς τα πρόβατα περιορίζουν φυσικά τη βλάστηση χωρίς την ανάγκη μηχανικών παρεμβάσεων, ενώ παράλληλα οι τοπικές κοινότητες αποκτούν νέες εκτάσεις βοσκής.

Ένα μοντέλο που συνδυάζει καθαρή ενέργεια και κτηνοτροφία

Η περιοχή παράγει πλέον περίπου 110.000 τόνους χόρτου κάθε χρόνο, γεγονός που έχει μετατρέψει το έργο σε ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα του λεγόμενου «φωτοβολταϊκού οικο-βοσκότοπου».

Πρόκειται για ένα μοντέλο που επιτρέπει την παραγωγή ηλιακής ενέργειας και την ανάπτυξη κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων στον ίδιο χώρο, χωρίς να ανταγωνίζονται μεταξύ τους.

Η επιτυχία του εγχειρήματος έχει οδηγήσει ακόμη και στη δημιουργία νέας τοπικής αγοράς, με προϊόντα κρέατος που προέρχονται από τα λεγόμενα «φωτοβολταϊκά πρόβατα», όπως έχουν γίνει γνωστά στην περιοχή.

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