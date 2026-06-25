MasterChef: O Τάσος ή o Πάνος θα κατακτήσει το χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ;

Η μεγάλη βραδιά του MasterChef έφτασε! Απόψε, Πέμπτη 25 Ιουνίου, το επετειακό MasterChef 10 ολοκληρώνει τον κύκλο του με τον Μεγάλο Τελικό, όπου θα αναδειχθεί ο νέος MasterChef της Ελλάδας!

Ο Τάσος ή ο Πάνος θα είναι ο μεγάλος νικητής του επετειακού MasterChef.

Ποιος θα σηκώσει το πολυπόθητο τρόπαιο και θα κατακτήσει το χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ;

Λίγο μετά τις 23:30, σε ζωντανή μετάδοση από το λαμπερό πλατό του MasterChef 10, έρχεται η κορυφαία στιγμή, η ανακοίνωση του μεγάλου νικητή!

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