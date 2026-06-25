Το Viral γλυκό του καλοκαιριού: Παγωμένες μπουκιές με 3 υλικά χωρίς ζάχαρη!

Αυτή είναι η viral συνταγή για το «Πιο Εύκολο Παγωμένο Γλυκάκι Χωρίς Ζάχαρη με 3 Υλικά» από τον Δημήτρη Μιχαηλίδη. Πρόκειται για πανεύκολα, δροσερά σοκολατένια «βραχάκια» με φρέσκα φρούτα που ετοιμάζονται σε ελάχιστα λεπτά.

Υλικά

250 γρ. νεκταρίνια (κομμένα σε μικρά κυβάκια)

150 γρ. στραγγιστό γιαούρτι 2%Λευκή κουβερτούρα χωρίς ζάχαρη (για την επικάλυψη)

Εκτέλεση

Ανακατεύετε σε ένα μπολ τα κομμένα νεκταρίνια μαζί με το στραγγιστό γιαούρτι. Σχηματίζετε μικρά «βραχάκια» (μπουκίτσες) πάνω σε μια λαδόκολλα. Τοποθετείτε τις μπουκιές στην κατάψυξη μέχρι να παγώσουν εντελώς.Λιώνετε τη λευκή κουβερτούρα χωρίς ζάχαρη σε μπεν μαρί ή στα μικροκύματα.Βουτάτε τα παγωμένα βραχάκια μέσα στη λιωμένη σοκολάτα ώστε να καλυφθούν. Γαρνίρετε προαιρετικά με λίγο ινδοκάρυδο και απολαμβάνετε αμέσως.

#fyp #foryou #foryourpage ♬ πρωτότυπος ήχος - Dimitris Michailidis @dimitris__michailidis Το πιο Εύκολο Παγωμένο Γλυκάκι Χωρίς Ζάχαρη με 3 Υλικά– Το Φτιάχνω Όλο το Καλοκαίρι! ❤️ 250 γρ. νεκταρίνια κομμένα σε κυβάκια 150 γρ. στραγγιστό γιαούρτι 2% λευκή κουβερτούρα χωρίς ζάχαρη Ανακατεύουμε σε ένα μπολ τα νεκταρίνια με το στραγγιστό γιαούρτι. Φτιάχνουμε βραχάκια και τα βάζουμε στην κατάψυξη μέχρι να παγώσουν τελείως Τα βουτάμε σε λιωμένη λευκή κουβερτούρα χωρίς ζάχαρη και γαρνίρουμε με λίγο ινδοκάρυδο. ENGLISH 250 g nectarines cut into cubes 150 g strained yogurt 2% white sugar-free couverture Mix the nectarines with the strained yogurt in a bowl. Make rocks and put them in the freezer until completely frozen Dip them in melted white sugar-free couverture and garnish with a little coconut. #fy

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: