Γιατί ο μισοάδειος καταψύκτης κοστίζει περισσότερο απ’ όσο νομίζετε

Ο λογαριασμός ρεύματος αποτελεί σταθερή επιβάρυνση για τα νοικοκυριά, με αποτέλεσμα πολλοί να αναζητούν τρόπους μείωσης της κατανάλωσης, κυρίως περιορίζοντας τις πιο ενεργοβόρες συσκευές.

Η κατανάλωση κάθε ηλεκτρικής συσκευής εξαρτάται από παράγοντες όπως η ενεργειακή της κλάση, η ηλικία της και ο τρόπος χρήσης. Στις συσκευές που «καίνε» περισσότερο ρεύμα συγκαταλέγονται οι ηλεκτρικοί λέβητες, τα παλαιότερα στεγνωτήρια ρούχων, αλλά και οι καταψύκτες.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στους ξεχωριστούς, παλαιούς καταψύκτες, οι οποίοι συχνά παραμένουν σε αποθήκες ή βοηθητικούς χώρους και ξεφεύγουν από την καθημερινή παρατήρηση. Τα παλιά μοντέλα μπορούν να καταναλώνουν έως και τριπλάσια ενέργεια σε σχέση με σύγχρονες, αποδοτικές συσκευές, γεγονός που καθιστά την αντικατάστασή τους σε βάθος χρόνου οικονομικά συμφέρουσα.

Η σωστή συντήρηση παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο. Η τακτική απόψυξη μπορεί να μειώσει σημαντικά την κατανάλωση, ενώ τα νεότερα μοντέλα με τεχνολογία No Frost περιορίζουν αυτό το πρόβλημα αυτόματα. Εξίσου σημαντική είναι και η τοποθέτηση της συσκευής: όταν βρίσκεται κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως φούρνους ή ψυγεία, αναγκάζεται να λειτουργεί εντονότερα και καταναλώνει περισσότερο ρεύμα.

Έλεγχος στη στεγανοποίηση της πόρτας είναι επίσης απαραίτητος, καθώς ακόμη και μικρά κενά αυξάνουν την απώλεια ψύξης και την ενεργειακή κατανάλωση.

Σε περιπτώσεις απόψυξης, η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται πλήρως από το ρεύμα και να αδειάζει από τα τρόφιμα, ενώ ο καθαρισμός μπορεί να γίνει με διάλυμα νερού και ξυδιού ή μαγειρικής σόδας για την απομάκρυνση ρύπων και οσμών.

Τέλος, για αρκετά νοικοκυριά ένας μεγάλος, ανεξάρτητος και παλαιός καταψύκτης δεν είναι απαραίτητος, καθώς ένα σύγχρονο συνδυαστικό ψυγείο-καταψύκτης μπορεί να καλύψει επαρκώς τις ανάγκες με χαμηλότερη κατανάλωση.

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