Ζέστη στο σπίτι τη νύχτα; Η τέντα δροσίζει περισσότερο από τις κουρτίνες, λέει αρχιτέκτονας

Η ζέστη στο σπίτι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, ειδικά σε διαμερίσματα, ρετιρέ και κατοικίες με έντονη έκθεση στον ήλιο.

Σύμφωνα με αρχιτέκτονα, η καλύτερη λύση για να διατηρηθεί πιο δροσερό το σπίτι δεν είναι οι κουρτίνες, αλλά η τέντα και η εξωτερική σκίαση.

Όπως εξηγούν οι ειδικοί, πολλά σπίτια παραμένουν ζεστά ακόμη και τη νύχτα, επειδή οι τοίχοι, τα παράθυρα και τα δομικά υλικά απορροφούν θερμότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας και τη «επιστρέφουν» αργά στο εσωτερικό όταν πέσει ο ήλιος.

Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως θερμική αδράνεια και ευθύνεται για την αίσθηση δυσφορίας που επικρατεί σε πολλές κατοικίες τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα Julio Romero, η πιο αποτελεσματική μέθοδος για να μειωθεί η θερμοκρασία στο σπίτι είναι να εμποδίζεται η ηλιακή ακτινοβολία πριν φτάσει στα παράθυρα.

Για τον λόγο αυτό, οι τέντες, τα εξωτερικά σκίαστρα και τα ρολά προσφέρουν πολύ καλύτερη προστασία από τις εσωτερικές κουρτίνες ή τα στόρια.

Η διαφορά είναι απλή αλλά σημαντική. Όταν ο ήλιος περάσει μέσα από το τζάμι, μέρος της θερμότητας έχει ήδη εισέλθει στο σπίτι. Αντίθετα, η τέντα λειτουργεί ως εξωτερικό φράγμα, εμποδίζοντας την ακτινοβολία πριν ζεστάνει τα παράθυρα και την πρόσοψη του κτιρίου.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η συνεχόμενη έκθεση ενός σπιτιού στη ζέστη προκαλεί σταδιακή συσσώρευση θερμότητας. Έτσι, κάθε ημέρα το κτίριο ξεκινά από υψηλότερη θερμοκρασία, με αποτέλεσμα το εσωτερικό να γίνεται όλο και πιο ζεστό όσο διαρκεί ο καύσωνας.

Εκτός από τη χρήση τεντών και εξωτερικής σκίασης, σημαντικό ρόλο παίζει και ο σωστός αερισμός. Το άνοιγμα των παραθύρων τις ώρες που η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη βοηθά στην αποβολή της συσσωρευμένης θερμότητας. Παράλληλα, οι ανεμιστήρες οροφής και το κλιματιστικό μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την αίσθηση δροσιάς κατά τις νυχτερινές ώρες.

Όπως τονίζει ο αρχιτέκτονας, οι πιο αποτελεσματικές λύσεις για να αντιμετωπιστεί η ζέστη στο σπίτι είναι συχνά και οι πιο απλές: σωστή σκίαση με τέντες ή ρολά, περιορισμός της ηλιακής ακτινοβολίας που εισέρχεται στην κατοικία και συστηματικός αερισμός όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μειωθεί αισθητά η θερμοκρασία στο εσωτερικό και να εξασφαλιστεί πιο άνετος ύπνος τις ζεστές καλοκαιρινές νύχτες.

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