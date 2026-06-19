Ξέχνα το κλιματιστικό: Η αρχιτεκτονική λύση για δροσερό σπίτι το καλοκαίρι

Η παθητική και βιοκλιματική αρχιτεκτονική αποτελεί την πιο «έξυπνη» λύση για να διατηρήσετε το σπίτι σας δροσερό το καλοκαίρι χωρίς τη χρήση κλιματιστικού. Βασίζεται σε φυσικές μεθόδους που εμποδίζουν τη θερμότητα να εισχωρήσει στο κτήριο.

Οι ειδικοί εστιάζουν σε τρεις κεντρικούς πυλώνες:

1. Αποτελεσματική θερμομόνωση - Θερμομονωτικά υλικά: Η σωστή μόνωση στους τοίχους και την οροφή κρατάει τη ζέστη έξω.Σύγχρονα κουφώματα: Παράθυρα με διπλά τζάμια περιορίζουν τη μεταφορά θερμότητας.

2. Στρατηγική σκίαση και ηλιακή προστασία - Εξωτερικές περσίδες και τέντες: Μπλοκάρουν τις ηλιακές ακτίνες πριν αγγίξουν το τζάμι.Ανοιχτόχρωμες επιφάνειες: Οι λευκοί ή ανοιχτόχρωμοι τοίχοι αντανακλούν το ηλιακό φως

.3. Φυσικός και σωστός αερισμός - Νυχτερινός αερισμός: Το άνοιγμα των παραθύρων το βράδυ επιτρέπει στο κρύο αέρα να μπει και να ψύξει τους τοίχους. Η σωστή διαρρύθμιση δημιουργεί ρεύματα αέρα που απομακρύνουν τη ζέστη.

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