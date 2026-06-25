Ιστορική στιγμή, για την ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ: Δήλωσε συμμετοχή στο CEV Volleyball Challenge Cup 2026-27

Μια ακόμη ιστορική στιγμή, για την ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ.



Το Κρητικό συγκρότημα δήλωσε συμμετοχή στο CEV Volleyball Challenge Cup 2026-27, στο οποίο θα συμμετάσχει φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου!



Ο ΟΦΗ απέκτησε το δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή αυτή διοργάνωση, μέσα απο την 5η θέση που κατέκτησε στο περσινό πρωτάθλημα της Volley League, που είναι η κορυφαία θέση, στα χρόνια της ομάδας, στην μεγάλη κατηγορία.



Αυτήν την περίοδο, ο ΟΦΗ είναι σε φάση αλληλογραφίας με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία βόλεϊ (CEV), ενόψει της συμμετοχής του, στο CEV Volleyball Challenge Cup 2026-27.



Η κλήρωση, θα γίνει τον Ιούλιο και τα πρώτα παιχνίδια της φάσης των "32" θα γίνουν το Νοέμβριο.

Ακριβείς ημερομηνίες και λεπτομέρειες, θα γίνουν γνωστές το επόμενο διάστημα.



Στην φάση των "32" δεν υπάρχουν όμιλοι, αλλά διπλά παιχνίδια (μέσα-έξω) των ομάδων, που θα κληρωθούν μεταξύ τους.

Ετσι, ο ΟΦΗ μετά την περσινή του συμμετοχή στο Bαλκνανικό Κύπελλο (BVA Cup), που ήταν η πρώτη επίσημη ευρωπαϊκή του εμπειρία (ο ΟΦΗ κατέλαβε την 3η θέση στους αγώνες που έγιναν στο Κακάνι της Βοσνίας), ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή πρόκληση της ιστορίας του, που είναι το CEV Volleyball Challenge Cup 2026-27.

Να σημειωθεί ότι ο σημερινός προπονητής του ΟΦΗ Φράνκ Ντεπέστελε (Βέλγιο), οδήγησε την ομάδα του Λίντεμανς Άαλστ (Βέλγιο) στους τελικούς του CEV Challenge Cup (ηττήθηκε απο την Ιταλική Μιλάνο με 3-0 και στα δυο παιχνίδια), έχοντας αποκλείσει νωρίτερα τον ΠΑΟΚ (δυο νίκες με 3-2).

Σίγουρα, η ευρωπαική εμπειρία του νέου προπονητή του ΟΦΗ, θα είναι πολύ σημαντική, για την πρώτη συμμετοχή της κρητικής ομάδας, στην διοργάνωση.