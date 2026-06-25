Ταυτοποιήθηκε ο νεκρός στην Καλλιθέα, ήταν μόλις 15 ετών: Στο μικροσκόπιο παλιότερη συμπλοκή στην περιοχή

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τη δολοφονία του ανήλικου που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (24/6) στην Καλλιθέα, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον νέα δεδομένα που ενδέχεται να συνδέουν την υπόθεση με προηγούμενο επεισόδιο τραυματισμού ανηλίκου στην ίδια περιοχή.

Παράλληλα, απομακρύνεται το αρχικό σενάριο περί οπαδικής συμπλοκής, ενώ οι αστυνομικοί έχουν ήδη προχωρήσει σε συλλήψεις και στην ταυτοποίηση του θύματος, μόλις 15 ετών, ο οποίος είχε απασχολήσει τις Αρχές καθώς είχε εντοπιστεί με μαχαίρια και σιδερογροθιές.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί εξετάζουν πληροφορίες που αναφέρονται σε προηγούμενο περιστατικό στην Καλλιθέα, κατά το οποίο ένας 16χρονος είχε τραυματιστεί λίγες ημέρες πριν, χωρίς ωστόσο να υπάρξει καταγγελία ή επίσημη καταγραφή.

Ο συγκεκριμένος ανήλικος δεν περιλαμβάνεται στους προσαχθέντες της τρέχουσας υπόθεσης, ωστόσο, οι Αρχές διερευνούν εάν το νέο επεισόδιο σχετίζεται με εκείνον τον τραυματισμό και εάν ενδεχομένως υπήρξαν κινήσεις αντιποίνων, οι οποίες οδήγησαν σε νέα συμπλοκή στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, το θύμα της δολοφονίας φέρεται να βρισκόταν μέσα σε όχημα που έφτασε στο σημείο της συμπλοκής σε δεύτερο χρόνο. Αυτό το στοιχείο εξετάζεται από τις Αρχές, καθώς ενδέχεται να αποτυπώνει διαφορετική εμπλοκή από αυτή που αρχικά είχε εκτιμηθεί.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται και η εξέλιξη με τον δράστη, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα της Πέμπτης γύρω στις 3:00 στο σπίτι του από αστυνομικούς. Λίγο αργότερα φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, ενώ η μητέρα του, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε σε κατάσταση σοκ όταν αντίκρισε τους αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψή του.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι το θύμα δέχθηκε μαχαιριά στον θώρακα κατά τη διάρκεια αιματηρού καβγά που έγινε μπροστά από μια πολυκατοικία στην οδό Μεγαλουπόλεως.

Οι αστυνομικοί βρήκαν στο σημείο ένα μαχαίρι αλλά, σύμφωνα με τον δράστη, δεν πρόκειται για το όπλο του εγκλήματος καθώς, όπως είπε, μετά τη συμπλοκή το πέταξε σε έναν κάδο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

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